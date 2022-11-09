Повышение зарплат IТ-специалистам во время войны (инфографика) — Finance.ua

Повышение зарплат IТ-специалистам во время войны (инфографика)
Повышение оплаты труда с начала полномасштабного вторжения получили 45,5% опрошенных IТ-специалистов. 10,3% респондентов сообщили, что им зарплаты не просто не повысили, но и сократили.
Об этом свидетельствуют результаты опроса dev.ua. В опросе участвовало 200 IT-специалистов.
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Самая популярная прибавка к зарплате во время войны — 10-20%. Однако есть и такие айтишники, которые получили +40% к довоенной ставке.
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Интересно, что большинство прошедших опрос специалистов не просили о пересмотре зарплат из-за сложной ситуации в стране. Однако есть и такие, кто педалировал этот вопрос на уровне менеджмента, а также те, кто боится поднимать этот вопрос.
Среди аргументов, которые айтишники приводили работодателям для пересмотра зарплаты:
- улучшил свои навыки и изучил много нового, что поможет работать более продуктивно;
- объем работы, рост цен, условия контракта;
- было запланировано повышение;
- собственный прогресс и производительность;
- переезд в другую страну;
- большая ответственность, промоушн.
Самые распространенные ответы отказа в повышении:
- не время;
- не хватает бюджета;
- сложная ситуация в стране, проект в зоне рисков;
- отказано из-за войны;
- жаловались, что проект стал убыточным;
- у компании большие долги.
Справка Finance.ua:
- согласно результатам опроса Dou.ua, почти половина ІТ-специалистов не планируют в этом году менять работу и 40% трудоустроенных респондентов в целом боятся увольнения;
- Как сообщал Опендатабот, в Украине начали реже предлагать работу ІТ-специалистам. Кроме того, кандидаты с опытом менее 1 года снизили зарплатные ожидания;
- по данным Национального Банка Украины, за девять месяцев 2022 года объем компьютерных услуг увеличился на 13% и составил почти 5,5 млрд долл. США.
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