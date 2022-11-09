Повышение зарплат IТ-специалистам во время войны (инфографика) — Finance.ua

Повышение зарплат IТ-специалистам во время войны (инфографика) Сегодня 14:01 — Личные финансы

Повышение зарплат IТ-специалистам во время войны (инфографика)

Повышение оплаты труда с начала полномасштабного вторжения получили 45,5% опрошенных IТ-специалистов. 10,3% респондентов сообщили, что им зарплаты не просто не повысили, но и сократили.

Об этом свидетельствуют результаты опроса dev.ua. В опросе участвовало 200 IT-специалистов.

Инфографика: dev.ua

Самая популярная прибавка к зарплате во время войны — 10-20%. Однако есть и такие айтишники, которые получили +40% к довоенной ставке.

Инфографика: dev.ua

Интересно, что большинство прошедших опрос специалистов не просили о пересмотре зарплат из-за сложной ситуации в стране. Однако есть и такие, кто педалировал этот вопрос на уровне менеджмента, а также те, кто боится поднимать этот вопрос.

Инфографика: dev.ua

Среди аргументов, которые айтишники приводили работодателям для пересмотра зарплаты:

улучшил свои навыки и изучил много нового, что поможет работать более продуктивно;

объем работы, рост цен, условия контракта;

было запланировано повышение;

собственный прогресс и производительность;

переезд в другую страну;

большая ответственность, промоушн.

Самые распространенные ответы отказа в повышении:

не время;

не хватает бюджета;

сложная ситуация в стране, проект в зоне рисков;

отказано из-за войны;

жаловались, что проект стал убыточным;

у компании большие долги.

Распределение респондентов по величине дохода, Інфографіка: dev.ua

Справка Finance.ua:

согласно результатам опроса Dou.ua, почти половина ІТ-специалистов не планируют в этом году менять работу и 40% трудоустроенных респондентов в целом боятся увольнения;

Как сообщал Опендатабот, в Украине начали реже предлагать работу ІТ-специалистам. Кроме того, кандидаты с опытом менее 1 года снизили зарплатные ожидания;

по данным Национального Банка Украины, за девять месяцев 2022 года объем компьютерных услуг увеличился на 13% и составил почти 5,5 млрд долл. США.

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