Повышение тарифа на транспортировку газа приведет к росту цен на товары и услуги — эксперт — Finance.ua
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Повышение тарифа на транспортировку газа приведет к росту цен на товары и услуги — эксперт

Казна и Политика
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Повышение тарифа на транспортировку газа приведет к росту цен на товары и услуги — эксперт
Повышение тарифа на транспортировку газа приведет к росту цен на товары и услуги — эксперт
Повышение тарифа на транспортировку газа окажет значительное влияние на экономику Украины, что может повлечь удорожание товаров и услуг.
Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии «УНИАН».

Воздействие на себестоимость и цены

Он отметил, что «скачок» тарифа на транспортировку газа отразится на себестоимости электроэнергии, а также увеличит цену этого топлива для промышленности и бизнеса, что приведет к удорожанию широкого спектра товаров и услуг.
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«Следует ожидать увеличения стоимости электроэнергии от 5% до 20%. За первое полугодие 2025 года цены на продукты могут увеличиться на 10−20%», — добавил эксперт.
Попенко также указал на проблему задолженности в секторе теплокоммунэнерго.
«Долги за газ у теплокоммунэнерго достигают примерно 90 миллиардов гривен. Это напрямую влияет на их работу — на проведение текущих и капитальных ремонтов, на возможность увеличения заработных плат и так далее», — подчеркнул он.
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Ранее исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко обратил внимание на возможные последствия для добывающего сектора, в частности, для государственных компаний.
Напомним, Украина 1 января в 07:00 в интересах национальной безопасности остановила транспортировку российского природного газа по своей территории.
В НКРЭКУ сообщали, что в Украине введут новые тарифы на транспортировку газа. Но тариф для бытовых потребителей повышать не будут.
По материалам:
УНІАН
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