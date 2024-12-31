Молдова рассматривает национализацию компании «Молдовгаз», которую контролирует рф — Finance.ua
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Молдова рассматривает национализацию компании «Молдовгаз», которую контролирует рф

Фондовый рынок
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После заявлений российской компании «Газпром» о прекращении поставок газа в Молдову с 1 января, молдавские власти заговорили о возможности национализации газовой компании «Молдовагаз», 50% которой принадлежит Газпрому.
Об этом сообщает молдавская служба «Радио Свобода».
Премьер-министр Дорин Речан призвал к пересмотру законодательства Молдовы о национализации, чтобы правительство могло вернуть свои «стратегические активы, захваченные силой и шантажом». Министру юстиции было поручено подготовить проекты законодательных изменений, необходимых для национализации.
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Структура собственности компании «Молдовагаз» с 2013 года остается почти неизменной — 50% принадлежат «Газпрому», 35,6% - правительству Молдовы, около 13% - властям сепаратистского и ориентированного на москву региона Приднестровье, небольшое количество акций держат миноритарные акционеры.
россия поставляет в Молдову около 2 млрд кубометров газа в год, который идет по трубопроводу через Украину. Соглашение о транзите газа между Украиной и россией истекает 31 декабря, и Киев в условиях войны отказался его продлить.
Молдавская служба Радио Свобода указывает, что даже после прекращения транзита через Украину «Газпром» все равно имеет возможность выполнять свои контрактные обязательства, поставляя газ по Трансбалканскому трубопроводу. По этому газопроводу газ можно будет транспортировать в Турцию, балканские и центральноевропейские страны в обход Украины.
По материалам:
Espreso.tv
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