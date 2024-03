Поступления из IT-индустрии увеличились, несмотря на уменьшение количества налогоплательщиков — Finance.ua

Поступления из IT-индустрии увеличились, несмотря на уменьшение количества налогоплательщиков Сегодня 07:15 — Казна и Политика

Поступления из IT-индустрии увеличились, несмотря на уменьшение количества налогоплательщиков

Несмотря на уменьшение в 2023 году количества налогоплательщиков в IT-сфере на 3,1%, количество налогов, уплаченных IT-индустрией, выросло на 11,5%.

Об этом говорилось в исследовании «Digital Tiger: the Power of Ukrainian IT — 2023».

Количество уплаченных налогов в 2023 году составило 35,9 миллиарда гривен по сравнению с 2022 годом, когда IT-индустрия уплатила налогов на 32,2 миллиарда гривен.

Всего в Украине насчитывается 2150 действующих IT-компаний и 2600 стартапов.

Напомним, география украинского экспорта не меняется существенно. За последние десять лет экспорт IT-услуг ежегодно рос в среднем на 18,7%, достигнув рекордного уровня в 7,3 миллиарда долларов в 2022 году.

