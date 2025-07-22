Украина недополучает 10 млрд грн в год из-за контрабанды техники Apple — Finance.ua
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Украина недополучает 10 млрд грн в год из-за контрабанды техники Apple

Казна и Политика
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Украина недополучает 10 млрд грн в год из-за контрабанды техники Apple
Украина недополучает 10 млрд грн в год из-за контрабанды техники Apple
Потери государственного бюджета Украины от теневого рынка электроники ежегодно составляют около 20 млрд грн, из которых половина — от нелегального ввоза продукции Apple.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«20 миллиардов гривен — потери государства от теневой, контрабандной электроники. Из них 10 миллиардов — на ввезенной нелегально продукции Apple. Для сравнения, вся программа поддержки бизнеса составляет чуть больше 40 миллиардов. То есть половину этого объема мы теряем из-за контрабанды», — объяснил Гетманцев.
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При этом в Украине контрабанда является уголовным преступлением, а схемы ее реализации часто носят признаки организованной преступной деятельности с участием представителей таможни и правоохранительных органов.
Гетманцев отдельно отметил незаконное обращение продукции Apple в отдельных сетях, где несмотря на большие объемы продаж, официальная отчетность либо отсутствует, либо искажена.
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«Речь о крупных организованных преступных группах, которые воруют у бюджета и армии, которые сознательно идут на тяжкие уголовно наказуемые преступления. Завозят товар контрабандой, а затем реализуют через подставные ФЛП. Не скрываясь — в лучших локациях, с громкой рекламой и историями о «сверхуспешном бизнесе», — добавил глава комитета.
Он убежден, что такая ситуация недопустима, особенно во время войны, поэтому призвал правоохранителей к более жесткой реакции, чтобы искоренить контрабанду. Гетманцев напомнил, что ранее правоохранительные органы открывали уголовные производства по фактам незаконной реализации техники, однако до сих пор не завершили расследования.
По материалам:
Finance.ua
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