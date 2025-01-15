Украинцы в Польше организовали канал контрабанды ювелирных изделий, бриллиантов и швейцарских часов — Finance.ua

Украинцы в Польше организовали канал контрабанды ювелирных изделий, бриллиантов и швейцарских часов Сегодня 17:39 — Криминал

Украинцы в Польше организовали канал контрабанды ювелирных изделий, бриллиантов и швейцарских часов, Фото: gp.gov.ua

Правоохранители ликвидировали канал контрабанды предметов роскоши в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, находившиеся в Польше граждане Украины организовали ввоз контрабандой ювелирных изделий, бриллиантов и швейцарских часов, чтобы избежать уплаты таможенных платежей. В дальнейшем они продавали товар за наличные деньги или криптовалюту через собственный магазин без надлежащего учета и уплаты налогов в бюджет.

Фото: gp.gov.ua

Правоохранители провели обыск в зоне деятельности МП «Устилуг» Волынской таможни в рейсовом автобусе «Варшава — Киев», который уже после завершения таможенного оформления направлялся на въезд в Украину.

В личных вещах водителя обнаружили и изъяли спрятанные часы разных известных марок, подвески, браслеты, запчасти к часам на общую сумму более 10 млн грн. В ходе дальнейших следственных действий по местам проживания фигурантов и в магазине также изъяли 46 швейцарских часов разных торговых марок предварительной стоимостью около 25 млн грн.

Фото: gp.gov.ua

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