Украинцы в Польше организовали канал контрабанды ювелирных изделий, бриллиантов и швейцарских часов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы в Польше организовали канал контрабанды ювелирных изделий, бриллиантов и швейцарских часов

Криминал
14
Украинцы в Польше организовали канал контрабанды ювелирных изделий, бриллиантов и швейцарских часов
Украинцы в Польше организовали канал контрабанды ювелирных изделий, бриллиантов и швейцарских часов, Фото: gp.gov.ua
Правоохранители ликвидировали канал контрабанды предметов роскоши в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, находившиеся в Польше граждане Украины организовали ввоз контрабандой ювелирных изделий, бриллиантов и швейцарских часов, чтобы избежать уплаты таможенных платежей. В дальнейшем они продавали товар за наличные деньги или криптовалюту через собственный магазин без надлежащего учета и уплаты налогов в бюджет.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Правоохранители провели обыск в зоне деятельности МП «Устилуг» Волынской таможни в рейсовом автобусе «Варшава — Киев», который уже после завершения таможенного оформления направлялся на въезд в Украину.
В личных вещах водителя обнаружили и изъяли спрятанные часы разных известных марок, подвески, браслеты, запчасти к часам на общую сумму более 10 млн грн. В ходе дальнейших следственных действий по местам проживания фигурантов и в магазине также изъяли 46 швейцарских часов разных торговых марок предварительной стоимостью около 25 млн грн.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.