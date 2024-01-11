Послы ЕС шагнули к одобрению финансовой помощи для Украины на 50 миллиардов евро — Finance.ua
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Послы ЕС шагнули к одобрению финансовой помощи для Украины на 50 миллиардов евро

Казна и Политика
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Послы ЕС шагнули к одобрению финансовой помощи для Украины на 50 миллиардов евро
Послы ЕС шагнули к одобрению финансовой помощи для Украины на 50 миллиардов евро
Постоянные представители стран-членов Европейского Союза шагнули к одобрению финансовой помощи для Украины на четырехлетний период — на 2024−2027 годы.
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.
В частности, 10 января послы стран-членов ЕС одобрили «частичный переговорный мандат» относительно предложения создать новый единый специализированный инструмент для поддержки восстановления, отстройки и модернизации Украины, одновременно поддерживая ее усилия по внедрению реформ на пути к вступлению в ЕС.
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В этой связи сказано, что создание Украинского Фонда (Ukraine Facility) должно объединить бюджетную поддержку ЕС для Украины в единый инструмент, обеспечивающий последовательную, предсказуемую и гибкую поддержку на период 2024—2027 годов.
При этом одобренный переговорный мандат не включает вопросы, связанные с бюджетом, особенно относительно общего объема финансирования и доли грантов и займов. Это будет зависеть от окончательного результата переговоров по среднесрочному пересмотру многолетней финансовой бюджетной программы ЕС на период 2021—2027.
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В то же время Европейская комиссия ранее предлагала, чтобы общий бюджет Украинского фонда составлял 50 млрд евро — 17 млрд евро на гранты, и 33 млрд евро — на ссуды.
Также сказано, что в рамках следующих шагов переговоры должны проходить между Советом ЕС и Европарламентом. Как только будет достигнуто соглашение, эту договоренность в виде регламента нужно официально утвердить на заседании Совета ЕС и в Европейском парламенте.
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Как сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в сети X, Венгрия это решение не блокировала. Окончательное решение о создании Украинского фонда должно быть одобрено 1 февраля на саммите ЕС.
Напомним, в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе наложил вето на помощь Украине в размере 50 млрд евро от Европейского Союза.
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В то же время президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что у Евросоюза есть инструменты для гарантирования оказания помощи Украине. Он уверен, что Украина будет обеспечена в финансировании, несмотря на венгерское вето.
По данным Financial Times, в ЕС уже готовится резервный план для выделения новой помощи Украине на сумму до 20 млрд евро. А в Германии в конце 2023 заверили, что Украина получит помощь в размере 50 млрд евро от Евросоюза, несмотря на позицию Венгрии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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