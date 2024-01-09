В Раде рассказали, на сколько месяцев Украине хватит средств без помощи со стороны союзников — Finance.ua

В Раде рассказали, на сколько месяцев Украине хватит средств без помощи со стороны союзников Сегодня 09:13 — Казна и Политика

В Раде рассказали, на сколько месяцев Украине хватит средств без помощи со стороны союзников

Украина накопила достаточный ресурс для того, чтобы пройти первые месяцы 2024 года без финансовой помощи со стороны западных союзников.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина

По его словам, полученных в конце прошлого года средств должно хватить на январь и февраль.

«В декабре мы получили деньги от МВФ, от правительства Японии 2,2 млрд долларов. Причем это то, что нам предстояло получить в 2024 году, но срок перенесли. Получили последний транш от ЕС в рамках программы макрофинансовой помощи. Были также гранты от Норвегии, ФРГ, США, Швейцарии — на 0,3 млрд долларов. На единственном казначейском счете есть хороший запас, чтобы с учетом наших внутренних доходов пройти январь. Так что за январь и даже за февраль я не волнуюсь», — сказал Гетманцев.

Нардеп также согласился с утверждением журналиста о том, что западная помощь, скорее всего, поступит в Украину не ранее марта.

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При этом Гетманцев заверил, что Украина получит средства от партнеров «в любом случае».

«У нас есть политические обязательства от наших партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года. МВФ, Всемирный банк, правительства разных стран, Еврокомиссия — это все части инфраструктуры этого механизма. И если пробуксовывает один из этих элементов, на помощь приходит какой-то другой. Деньги от партнеров мы получим в любом случае, но нам нужно пройти эти два месяца. И для того чтобы их пройти, партнеры нам дают подушку за счет других источников», — заявил депутат.

Слово і Діло По материалам:

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