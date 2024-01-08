Украина сохранит критическую зависимость от финансовой помощи Запада, — глава НБУ Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Украина сохранит критическую зависимость от финансовой помощи Запада, — глава НБУ

Украина сохранит критическую зависимость от международной финансовой помощи.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

Он назвал прошлый год беспрецедентным и невероятно сложным и напомнил, что на 2024 год в бюджете Украины заложен рекордный дефицит в размере $43,5 млрд. При этом большую его часть власти планируют покрыть за счет помощи западных союзников.

По словам Пышного, базовый сценарий НБУ предусматривает международную финансовую помощь Украине в 2024 году на уровне 38 млрд долларов.

«Но важно обеспечивать не только объем, важно обеспечивать ритмичность, своевременность поступления, ведь бюджет войны нельзя поставить на паузу», — подчеркнул глава Нацбанка.

Он также воздержался от прогнозов, каким будет курс доллара в 2024 году, в то же время пообещал обеспечивать «курсовую устойчивость».

«Национальный банк традиционно не дает прогнозов по курсу, но декларирует о том, что мы будем эффективно обеспечивать наш мандат ценовой стабильности и курсовой устойчивости», — сказал Пышный.

УНІАН По материалам:

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