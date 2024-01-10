Украина занимает второе место в мире по объемам финпомощи в 2023 году, — ООН — Finance.ua
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Украина занимает второе место в мире по объемам финпомощи в 2023 году, — ООН

Казна и Политика
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Украина занимает второе место в мире по объемам финпомощи в 2023 году, — ООН
Украина занимает второе место в мире по объемам финпомощи в 2023 году, — ООН
Украина занимает второе место по объему полученной от ООН финансовой помощи в 2023 году. В этом году стране требуется как минимум такой же уровень поддержки.
Об этом в интервью Укринформу заявил спикер Управления ООН по координации гуманитарных дел Савиано Абреу.
«Сравнивая, например, с Сирией, где разворачивается один из крупнейших гуманитарных кризисов в мире, Украина занимает второе место по объемам полученной финансовой помощи в 2023 году. Но это все равно шокирующее, что существует необходимость в таком уровне поддержки страны, которая могла бы сама себя обеспечивать, если бы не российское вторжение», — сказал Абреу.
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По его словам, сейчас в Украине уровень помощи пошел на убыль, но нельзя сказать, что поддержки было недостаточно. Из 3,9 млрд долларов, которые стране требовались в прошлом году, было получено почти 3 млрд. Часть из этих средств была рассчитана на поддержку людей, проживающих на временно оккупированных территориях.
«Проблема в том, что в 2024 году нам нужен такой же уровень финансовой поддержки. Это вызов, который мы должны преодолеть», — подчеркнул Абреу.
Он отметил, что в этом году ООН сосредоточится на оказании помощи людям, живущим вблизи линии фронта.

Сколько и от кого Украина получила помощи в 2023 году 🔍

По материалам:
Espreso.tv
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