Украина занимает второе место в мире по объемам финпомощи в 2023 году, — ООН Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Украина занимает второе место в мире по объемам финпомощи в 2023 году, — ООН

Украина занимает второе место по объему полученной от ООН финансовой помощи в 2023 году. В этом году стране требуется как минимум такой же уровень поддержки.

Об этом в интервью Укринформу заявил спикер Управления ООН по координации гуманитарных дел Савиано Абреу.

«Сравнивая, например, с Сирией, где разворачивается один из крупнейших гуманитарных кризисов в мире, Украина занимает второе место по объемам полученной финансовой помощи в 2023 году. Но это все равно шокирующее, что существует необходимость в таком уровне поддержки страны, которая могла бы сама себя обеспечивать, если бы не российское вторжение», — сказал Абреу.

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По его словам, сейчас в Украине уровень помощи пошел на убыль, но нельзя сказать, что поддержки было недостаточно. Из 3,9 млрд долларов, которые стране требовались в прошлом году, было получено почти 3 млрд. Часть из этих средств была рассчитана на поддержку людей, проживающих на временно оккупированных территориях.

«Проблема в том, что в 2024 году нам нужен такой же уровень финансовой поддержки. Это вызов, который мы должны преодолеть», — подчеркнул Абреу.

Он отметил, что в этом году ООН сосредоточится на оказании помощи людям, живущим вблизи линии фронта.

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