После переговоров США и КНР рыночная капитализация техногигантов выросла более чем на $800 млрд — Finance.ua
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После переговоров США и КНР рыночная капитализация техногигантов выросла более чем на $800 млрд

Фондовый рынок
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После переговоров США и КНР рыночная капитализация техногигантов выросла более чем на $800 млрд
После переговоров США и КНР рыночная капитализация техногигантов выросла более чем на $800 млрд
Акции крупнейших технологических компаний выросли в понедельник после того, как США и Китай договорились приостановить действие большинства пошлин на товары друг друга, а совокупная рыночная стоимость мегакапитализированных технологических компаний увеличилась на 837,5 млрд долларов.
Об этом сообщает CNBC.
Акции технологических компаний, таких как производители полупроводников и смартфонов, сильно пострадали, поскольку торговая напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира грозит нарушить цепочки поставок и нанести ущерб некоторым крупнейшим предприятиям США. Однако инвесторы вздохнули с облегчением после того, как переговоры между Вашингтоном и Пекином привели к временной приостановке взаимных пошлин.
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Акции американской компании Nvidia, которая сталкивается с рядом ограничений на поставку чипов в КНР, выросли примерно на 5%.
Акции TSMC, крупнейшего в мире производителя микросхем, котирующиеся на бирже в США, подскочили примерно на 6%.
Акции ASML, поставщика важнейшего оборудования, необходимого для производства современных чипов, выросли на 6%.
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В прошлом месяце полупроводники и некоторые электронные товары были освобождены от пошлин США, однако в администрации Дональда Трампа дали понять, что эта отсрочка носит временный характер и что эти продукты по-прежнему могут подпадать под действие специальных пошлин.
Инвесторы озабочены влиянием пошлин на акции крупных технологических компаний, особенно тех, которые связаны с производством своей продукции в КНР, например, таких как Apple и Amazon.
Apple, которая, как и прежде, производит 90% своих iPhone в Китае, заявила в своем отчете о доходах в этом месяце, что из-за взаимных пошлин ожидает увеличения дополнительных расходов до $900 млн в текущем квартале. Однако после переговоров в Женеве и смягчения торговой напряженности между США и КНР акции Apple выросли примерно на 6%.
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Акции Amazon подскочили на 8%. Многие продавцы на Amazon полагаются на китайские товары.
Акции китайских технологических компаний, котирующиеся на бирже США, также выросли. Китайские гиганты электронной коммерции Alibaba и JD были выше, чем ожидалось ранее.
«Поскольку США и Китай явно движутся по ускоренному пути к более широкому соглашению, мы полагаем, что в 2025 году новые максимумы для рынка и акций технологических компаний будут стоять в повестке дня, поскольку инвесторы, скорее всего, сосредоточатся на следующих шагах в этих торговых переговорах, которые состоятся в ближайшие месяцы», — сказал он.
По материалам:
Діло
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