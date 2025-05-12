США и Китай согласовали торговое перемирие на 90 дней — Белый дом — Finance.ua
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США и Китай согласовали торговое перемирие на 90 дней — Белый дом

Мир
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США и Китай согласовали торговое перемирие на 90 дней — Белый дом
США и Китай согласовали торговое перемирие на 90 дней — Белый дом
США и Китай согласились на 90-дневную приостановку действия дополнительных пошлин: США снижают тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай со 125% до 10% на американские товары. Страны планируют это сделать до 14 мая.
Об этом говорится в заявлении Белого дома.
Это решение стало результатом двухдневных переговоров в Женеве и направлено на уменьшение напряженности в двусторонних экономических отношениях.

Основные положения соглашения:

  • США временно приостанавливают 24 процентных пункта дополнительной пошлины на китайские товары, оставляя базовую ставку в 10% на период 90 дней;
  • Китай снижает свои тарифы на американские товары со 125% до 10% на тот же период и отменяет некоторые нетарифные ограничения, введенные с апреля этого года.
Эти меры направлены на восстановление стабильности в двусторонней торговле и создание условий для дальнейших переговоров, говорится в заявлении.
Стороны согласились создать механизм для продления обсуждений экономических и торговых вопросов. С американской стороны переговоры возглавят министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джемисон Грир, а с китайской — вице-премьер Государственного совета Хе Лифэн. Встречи планируется проводить поочередно в обеих странах или в третьей стране по взаимному согласию.
Напомним, что в апреле 2025 года администрация президента Трампа повысила тарифы на китайские товары до 145%, что повлекло за собой соответствующие действия со стороны Китая и привело к значительному снижению объемов двусторонней торговли. Это, в свою очередь, вызвало беспокойство по поводу влияния на глобальную экономику и инфляционное давление в США.
Аналитики отмечают, что хотя текущее соглашение является временным, оно открывает возможности для более стабильных и взаимовыгодных торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками мира.
По материалам:
suspilne.media
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