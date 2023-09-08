После модернизации порты стран Балтии и Польши смогут пропускать 10 млн тонн украинского зерна — Finance.ua

После модернизации порты стран Балтии и Польши смогут пропускать 10 млн тонн украинского зерна Сегодня 07:31 — Энергетика

После модернизации порты стран Балтии и Польши смогут пропускать 10 млн тонн украинского зерна

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что после развития портовых коридоров Балтийского моря этими путями можно будет присылать около 10 млн тонн украинского зерна ежегодно.

Об этом пишет издание Delfi

Он подчеркнул, что страны Евросоюза должны сделать все возможное, чтобы украинское зерно могло беспрепятственно поступать на международные рынки.

По словам Науседы, хотя через порты стран Балтии и Польши невозможно экспортировать столько зерна, сколько Украина экспортирует по основным транзитным маршрутам, если этот альтернативный маршрут будет хорошо развит, общий вклад Польши, Литвы, Латвии и Эстонии может быть значительным.

«Да, мы не можем конкурировать с основными каналами экспорта украинского зерна, (…) однако, по нашим расчетам, при соблюдении определенных требований транзит украинского зерна через морские порты стран Балтии и Польши может составить 10 млн тонн в год. Это было бы важной частью, важной поддержкой», — сказал он.

Напомним, чтобы помочь Украине, Румыния планирует удвоить ежемесячную транзитную мощность украинского зерна (до 4 миллионов тонн) в свой главный черноморский порт Констанца в ближайшие месяцы, в том числе через реку Дунай.

При этом Еврокомиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниус Синкявичюс заявил, что поставки украинского зерна по Черному морю, учитывая объемы, — единственный приемлемый маршрут.

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