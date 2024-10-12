Портфель военных облигаций граждан и бизнеса вырос в 2,4 раза за год — Finance.ua
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Портфель военных облигаций граждан и бизнеса вырос в 2,4 раза за год

Казна и Политика
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Портфель военных облигаций граждан и бизнеса вырос в 2,4 раза за год
Портфель военных облигаций граждан и бизнеса вырос в 2,4 раза за год, Фото: dev.ua
По состоянию на 1 октября 2024 г. наибольший объем военных облигаций сосредоточен банками-первичными дилерами, а на втором месте — портфель военных облигаций, принадлежащий гражданам и бизнесу Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
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«Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 октября 2024 года составил 141,4 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 58,1 млрд грн в эквиваленте на 1 октября 2023 года — рост более чем в 2,4 раза», — говорится в сообщении.
По данным НБУ, объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 октября 2024 года составил 6 146,6 млн грн, 24,8 млн долл. США и 0,1 млн евро.
Министерство финансов в сентябре 2024 года погасило военные ОВГЗ на сумму 350 млн долл. США.
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Напомним, по состоянию на 1 октября 2024 года 30% финансирования госбюджета Украины обеспечено за счет ОВГЗ, что составляет 10,1 млрд долларов. Общий объем бюджетного финансирования составил 34,6 млрд долларов.

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По материалам:
Finance.ua
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