Портфель военных облигаций граждан и бизнеса вырос в 2,4 раза за год — Finance.ua

Портфель военных облигаций граждан и бизнеса вырос в 2,4 раза за год Сегодня 08:16 — Казна и Политика

Портфель военных облигаций граждан и бизнеса вырос в 2,4 раза за год, Фото: dev.ua

По состоянию на 1 октября 2024 г. наибольший объем военных облигаций сосредоточен банками-первичными дилерами, а на втором месте — портфель военных облигаций, принадлежащий гражданам и бизнесу Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

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«Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 октября 2024 года составил 141,4 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 58,1 млрд грн в эквиваленте на 1 октября 2023 года — рост более чем в 2,4 раза», — говорится в сообщении.

По данным НБУ, объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 октября 2024 года составил 6 146,6 млн грн, 24,8 млн долл. США и 0,1 млн евро.

Министерство финансов в сентябре 2024 года погасило военные ОВГЗ на сумму 350 млн долл. США.

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Напомним, по состоянию на 1 октября 2024 года 30% финансирования госбюджета Украины обеспечено за счет ОВГЗ, что составляет 10,1 млрд долларов. Общий объем бюджетного финансирования составил 34,6 млрд долларов.

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