Минфин привлек в бюджет еще ₴17,8 миллиарда от продажи облигаций — Finance.ua
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Минфин привлек в бюджет еще ₴17,8 миллиарда от продажи облигаций

Казна и Политика
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Минфин привлек в бюджет еще ₴17,8 миллиарда от продажи облигаций
Минфин привлек в бюджет еще ₴17,8 миллиарда от продажи облигаций
Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 17,784 млрд грн в эквиваленте.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина в Фейсбуке.
«Сегодня Минфин разместил облигации почти на 17,8 млрд гривен в эквиваленте», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Минфин предложил инвесторам гривневые ОВГЗ: 109 млн грн под 14,62% ​​с погашением через 1,1 года; 6,124 млрд грн под 15,59% с погашением через 2 года; 4,972 млрд грн под 16,6% с погашением через 3,2 года, 242 млн грн под 16,8% с погашением через 3,5 года.
По материалам:
Finance.ua
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