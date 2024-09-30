В Украине обновили порядок выпуска корпоративных облигаций — Finance.ua

В Украине обновили порядок выпуска корпоративных облигаций
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала и утвердила новое положение о порядке осуществления эмиссии корпоративных облигаций и их обращении, которое вступает в силу 1 ноября 2024 года.
Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.
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Новая редакция предусматривает общее упрощение требований к пакету документов, которые продаются для регистрации выпуска/отчета в Комиссию, а также:
- определение и комплексное применение термина «корпоративные облигации»;
- усовершенствование процедуры эмиссии целевых корпоративных облигаций, погашение которых осуществляется путем передачи объекта (части объекта) жилищного строительства;
- введение механизма замены эмитента корпоративных облигаций;
- комплексное введение механизма функций администратора по выпуску облигаций;
- усовершенствование процедуры осуществления конвертации облигаций и эмиссии конвертируемых облигаций
и т. д.
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Среди прочего, положением вводятся новые нормы по:
- предоставление возможности эмитента облигаций осуществлять зачисление неразмещенных облигаций на собственный эмитентский счет для дальнейшего их отчуждения;
- введение механизма аннулирования (частичного аннулирования) выкупленных или иным образом приобретенных облигаций эмитентом;
- возможности выпуска обеспеченных облигаций;
- применение механизма прохождения и рассмотрения документов, поданных в Комиссию в соответствии с требованиями Закона Украины «Об административной процедуре.
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