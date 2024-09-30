В Украине обновили порядок выпуска корпоративных облигаций — Finance.ua

В Украине обновили порядок выпуска корпоративных облигаций Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

В Украине обновили порядок выпуска корпоративных облигаций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала и утвердила новое положение о порядке осуществления эмиссии корпоративных облигаций и их обращении, которое вступает в силу 1 ноября 2024 года.

Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

Сохраняйте и умножайте свои средства с надежными депозитами. Удобный каталог предложений на Finance.ua:

Новая редакция предусматривает общее упрощение требований к пакету документов, которые продаются для регистрации выпуска/отчета в Комиссию, а также:

определение и комплексное применение термина «корпоративные облигации»;

усовершенствование процедуры эмиссии целевых корпоративных облигаций, погашение которых осуществляется путем передачи объекта (части объекта) жилищного строительства;

введение механизма замены эмитента корпоративных облигаций;

комплексное введение механизма функций администратора по выпуску облигаций;

усовершенствование процедуры осуществления конвертации облигаций и эмиссии конвертируемых облигаций и т. д.

Читайте также В «Дія» появились новые военные облигации

Среди прочего, положением вводятся новые нормы по:

предоставление возможности эмитента облигаций осуществлять зачисление неразмещенных облигаций на собственный эмитентский счет для дальнейшего их отчуждения;

введение механизма аннулирования (частичного аннулирования) выкупленных или иным образом приобретенных облигаций эмитентом;

возможности выпуска обеспеченных облигаций;

применение механизма прохождения и рассмотрения документов, поданных в Комиссию в соответствии с требованиями Закона Украины «Об административной процедуре.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.