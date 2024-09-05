В «Дія» появились новые военные облигации — Finance.ua

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В «Дія» появились новые военные облигации

Фондовый рынок
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В «Дія» появились новые военные облигации
В «Дія» появились новые военные облигации
В приложении «Дія» появились 4 новых военных облигации, названные в честь украинских городов на украинском побережье, ставки по облигациям варьируются от 14,85% до 15,75%, а средства пойдут на поддержку армии и экономики Украины.
Об этом сообщил вице-премьер-министр — глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram.
«Лазурное. Джарылгач. Гурзуф. Судак. Добавили в „Дія“ 4 военных облигации», — написал Федоров в Telegram.
В «Дія» появились новые военные облигации
Он напомнил, что военные облигации — это ценные бумаги и действенный способ поддержать украинскую экономику и армию.

Новые облигации в «Дія»:

  • Лазурное — ставка от 15,10%;
  • Джарылгач — ставка от 15,75%;
  • Гурзуф — ставка от 14,90%;
  • Судак — ставка от 14,85%.
«Покупаете облигации — поддерживаете экономику Украины — получаете деньги обратно с прибылью. Средства из облигаций пойдут на провизию, дроны, логистику, выплаты военным и медикам, а также поддержку экономики государства. А затем вернутся на карту „єПідтримка“ с прибылью. Это донат государству, который вам возвращается. Инвестируйте в Украину», — подчеркнул Федоров.

Как приобрести облигации в приложении «Дія»:

  1. Зайдите в «Дія».
  2. На главном экране нажмите Военные облигации.
  3. Выберите облигацию, партнера и количество.
  4. Подпишите и оплатите.
  5. Облигация появится в приложении в течение 3 дней.

Военные облигации в «Дія»: сколько можно заработать и как приобрести 🔍

По материалам:
УНН
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