В «Дія» появились новые военные облигации — Finance.ua

В «Дія» появились новые военные облигации Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

В «Дія» появились новые военные облигации

В приложении «Дія» появились 4 новых военных облигации, названные в честь украинских городов на украинском побережье, ставки по облигациям варьируются от 14,85% до 15,75%, а средства пойдут на поддержку армии и экономики Украины.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram.

«Лазурное. Джарылгач. Гурзуф. Судак. Добавили в „Дія“ 4 военных облигации», — написал Федоров в Telegram.

Он напомнил, что военные облигации — это ценные бумаги и действенный способ поддержать украинскую экономику и армию.

Новые облигации в «Дія»:

Лазурное — ставка от 15,10%;

Джарылгач — ставка от 15,75%;

Гурзуф — ставка от 14,90%;

Судак — ставка от 14,85%.

«Покупаете облигации — поддерживаете экономику Украины — получаете деньги обратно с прибылью. Средства из облигаций пойдут на провизию, дроны, логистику, выплаты военным и медикам, а также поддержку экономики государства. А затем вернутся на карту „єПідтримка“ с прибылью. Это донат государству, который вам возвращается. Инвестируйте в Украину», — подчеркнул Федоров.

Как приобрести облигации в приложении «Дія»:

Зайдите в «Дія». На главном экране нажмите Военные облигации. Выберите облигацию, партнера и количество. Подпишите и оплатите. Облигация появится в приложении в течение 3 дней.

УНН По материалам:

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