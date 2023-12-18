Porsche прекратит продажи бензинового Macan в ЕС — Finance.ua

Porsche прекратит продажи бензинового Macan в ЕС Сегодня 02:23 — Технологии&Авто

Porsche прекратит продажи бензинового Macan в ЕС

Немецкий бренд Porsche решил прекратить продажи бензиновых Macan в Европейском Союзе.

Обычно к остановке продаж автомобилей в Европейском Союзе приводят более строгие нормы выбросов. Однако это не причина, почему Macan с бензиновым двигателем исчезнет на территории ЕС. На этот раз компания Porsche решила, что будущие нормы кибербезопасности не оставили производителю другого выхода, как снять свой самый маленький кроссовер.

Представитель компании сообщил изданию Automotive News Europe, что продажи Macan в странах ЕС завершатся следующей весной. Когда Porsche разрабатывал актуальное поколение кроссовера, эти правила еще не были завершены. По словам спикера, обновить автомобиль в соответствии с новыми требованиями было бы слишком дорого.

Относительно того, какие рынки вскоре потеряют Macan с ДВС, то ЕС состоит из следующих 27 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Республика Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

Читайте также Porsche инвестирует в производство электромобилей 250 млн евро

Возможно, Porsche Macan останется в Великобритании, официально вышедшей из ЕС 31 января 2020 года.

Это огромный удар для Porsche, учитывая, что Macan был ее бестселлером в октябре. Согласно данным исследовательской компании Dataforce, за первые 10 месяцев этого года в Европе было продано около 20 000 единиц.

Бренд из Цуффенхаузена готовится к запуску Macan третьего поколения через несколько месяцев. Однако это будет совсем другой автомобиль, поскольку он будет продаваться исключительно как электромобиль на новой платформе, разработанной совместно с Audi. Последний будет продавать свою версию модели Q6 E-Tron.

Читайте также Porsche официально представила два самых мощных Cayenne в истории

Macan — не единственный Porsche, который заменили электромобилем, поскольку 718 также потеряет двигатель внутреннего сгорания. Приблизительно в 2025 году дуэт Boxster и Cayman станет исключительно электрическим. Более того, Cayenne следующего поколения будет работать только на электричестве, а будущий большой трехрядный внедорожник будет без ДВС.

motorcar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.