Porsche прекратит продажи бензинового Macan в ЕС — Finance.ua
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Porsche прекратит продажи бензинового Macan в ЕС

Технологии&Авто
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Porsche прекратит продажи бензинового Macan в ЕС
Porsche прекратит продажи бензинового Macan в ЕС
Немецкий бренд Porsche решил прекратить продажи бензиновых Macan в Европейском Союзе.
Обычно к остановке продаж автомобилей в Европейском Союзе приводят более строгие нормы выбросов. Однако это не причина, почему Macan с бензиновым двигателем исчезнет на территории ЕС. На этот раз компания Porsche решила, что будущие нормы кибербезопасности не оставили производителю другого выхода, как снять свой самый маленький кроссовер.
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Представитель компании сообщил изданию Automotive News Europe, что продажи Macan в странах ЕС завершатся следующей весной. Когда Porsche разрабатывал актуальное поколение кроссовера, эти правила еще не были завершены. По словам спикера, обновить автомобиль в соответствии с новыми требованиями было бы слишком дорого.
Относительно того, какие рынки вскоре потеряют Macan с ДВС, то ЕС состоит из следующих 27 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Республика Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.
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Возможно, Porsche Macan останется в Великобритании, официально вышедшей из ЕС 31 января 2020 года.
Это огромный удар для Porsche, учитывая, что Macan был ее бестселлером в октябре. Согласно данным исследовательской компании Dataforce, за первые 10 месяцев этого года в Европе было продано около 20 000 единиц.
Бренд из Цуффенхаузена готовится к запуску Macan третьего поколения через несколько месяцев. Однако это будет совсем другой автомобиль, поскольку он будет продаваться исключительно как электромобиль на новой платформе, разработанной совместно с Audi. Последний будет продавать свою версию модели Q6 E-Tron.
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Macan — не единственный Porsche, который заменили электромобилем, поскольку 718 также потеряет двигатель внутреннего сгорания. Приблизительно в 2025 году дуэт Boxster и Cayman станет исключительно электрическим. Более того, Cayenne следующего поколения будет работать только на электричестве, а будущий большой трехрядный внедорожник будет без ДВС.
По материалам:
motorcar
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