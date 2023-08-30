Porsche официально представила два самых мощных Cayenne в истории — Finance.ua

Porsche официально представила два самых мощных Cayenne в истории Сегодня 04:28 — Технологии&Авто

Porsche официально представила два самых мощных Cayenne в истории

Немецкий автопроизводитель официально представил гибридные Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid и Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe. Эти два автомобиля должны заменить «обычные» версии Turbo. Ранее Porsche предлагал своим фанатам Cayenne Turbo или Turbo S E-Hybrid, но теперь эти модели объединили в одну.

Обе версии Turbo E-Hybrid оснащены знакомым 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и мощностью 591 лошадиную силу. Этот двигатель работает в паре с электродвигателем, обеспечивающим дополнительные 174 л.с. Суммарно силовая установка выдает 729 л.с. Для справки, ранее Turbo S E-Hybrid производил всего 670 л.с.

По официальным данным, прирост мощности не отразился на улучшенной динамике разгона. Известно, что новинки набирают первую сотню с места всего за 3,5 секунды, максимальная скорость новинок достигла 293 км/ч.

Кроме того, в гибридных кроссоверах батарея больше. Теперь ее емкость составляет 25,9 кВт*ч вместо 17,9 кВт*ч.

Во всех моделях Turbo E-Hybrid, независимо от комплектации, установлена пневматическая подвеска. В Porsche говорят, что она получила более мягкий режим Comfort. Система Porsche Torque Vectoring Plus входит в стандартную комплектацию, тогда как Porsche Dynamic Chassis Control и рулевое управление задней осью доступны только опционально.

Внешне Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid можно отличить по большим воздухозаборникам на боковинах кузова, окрашенных в глянцевый черный цвет. Цена на Cayenne Turbo E-Hybrid начинается от 146 900 долларов и от 151 400 долларов США за версию Coupe. Поставки серийных машин начнутся во втором квартале 2024 года.

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Autogeek По материалам:

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