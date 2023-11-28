Инновационный салон и «умная» подвеска: представлен новый Porsche Panamera 2024 (фото) — Finance.ua

Инновационный салон и «умная» подвеска: представлен новый Porsche Panamera 2024 (фото) 28.11.2023, 00:47 — Технологии&Авто

Инновационный салон и «умная» подвеска: представлен новый Porsche Panamera 2024 (фото)

В Шанхае представили новый Porsche Panamera. Роскошная представительская модель прошла модернизацию вслед за родственным Porsche Cayenne и поступит в продажу с марта 2024 по цене от 107 800 евро. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Porsche.

Porsche Panamera 2024 узнается, прежде всего, по измененной передней части. У лифтбека изменены фары и решетка радиатора, причем оптика теперь матричная уже в базовой версии. Кроме того, установлены новые тонкие фонари, а за доплату доступны 21-дюймовые диски.

Салон Porsche Panamera 2024 претерпел более серьезные изменения. Передняя панель выполнена в духе электрокара Porsche Taycan — с тремя дисплеями, один из которых предназначен для пассажира. Селектор КПП был перенесен на рулевую колонку. Отдельный тачскрин доступен и для задних пассажиров.

Новый Porsche Panamera дебютировал в двух версиях, хотя со временем расширят линейку. Первоначальный вариант стал более мощным — его 2,9-литровый V6 твин-турбо теперь развивает 353 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,2 с, а максимальная скорость составляет 272 км/ч.

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Porsche Panamera Turbo E-Hybrid с 4,0-литровым турбированным V8 и электромотором с суммарной отдачей 680 л. с. и 930 Нм. Он разгоняется до 100 км/ч в 3,2 с и развивает 315 км/ч. Аккумулятор на 25,9 кВт∙ч позволяет проехать до 91 км в электрическом режиме.

Все Porsche Panamera 2024 года получили пневмоподвеску, а за доплату доступна новая технология Porsche Active Ride. Она предусматривает отдельные настройки для каждого колеса и содержит функцию управления кренами кузова — автомобиль может наклоняться в поворотах подобно мотоциклу.

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Фокус По материалам:

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