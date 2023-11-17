Porsche инвестирует в производство электромобилей 250 млн евро — Finance.ua

Porsche инвестирует в производство электромобилей 250 млн евро Сегодня 04:37 — Технологии&Авто

Porsche инвестирует в производство электромобилей 250 млн евро

Porsche вкладывает значительные средства в подготовку своего завода в Штутгарте-Цуффенхаузене к производству электромобилей. На это будет выделено 250 миллионов евро.

Эти деньги пойдут на модернизацию и обновление предприятия, где кроме Porsche 911, вскоре с конвейера будет сходить полностью электрический Porsche 718.

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По словам представителей Porsche, электрические модели скоро будут производиться рядом с автомобилями, работающими на топливе. Для этого будут внедрены беспилотные транспортные средства, что должно помочь сделать производство более гибким.

Сообщается, что в скором времени на этом заводе Porsche будет также производить электрическую силовую установку для нового электрического Macan.

Новый электрический Porsche 718, несомненно, тоже выигрывает от этого, поскольку он использует те же агрегаты, что и Macan Electric. Новый 718, вероятно, будет представлен в следующем году.

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uamotors По материалам:

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