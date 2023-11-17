Porsche инвестирует в производство электромобилей 250 млн евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Porsche инвестирует в производство электромобилей 250 млн евро

Технологии&Авто
19
Porsche инвестирует в производство электромобилей 250 млн евро
Porsche инвестирует в производство электромобилей 250 млн евро
Porsche вкладывает значительные средства в подготовку своего завода в Штутгарте-Цуффенхаузене к производству электромобилей. На это будет выделено 250 миллионов евро.
Эти деньги пойдут на модернизацию и обновление предприятия, где кроме Porsche 911, вскоре с конвейера будет сходить полностью электрический Porsche 718.
Читайте также
По словам представителей Porsche, электрические модели скоро будут производиться рядом с автомобилями, работающими на топливе. Для этого будут внедрены беспилотные транспортные средства, что должно помочь сделать производство более гибким.
Сообщается, что в скором времени на этом заводе Porsche будет также производить электрическую силовую установку для нового электрического Macan.
Новый электрический Porsche 718, несомненно, тоже выигрывает от этого, поскольку он использует те же агрегаты, что и Macan Electric. Новый 718, вероятно, будет представлен в следующем году.
Porsche или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
uamotors
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.