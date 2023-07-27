Porsche заявил о намерении электрифицировать все модели авто, за исключением одного спорткара — Finance.ua

Porsche заявил о намерении электрифицировать все модели авто, за исключением одного спорткара 27.07.2023, 01:22 — Технологии&Авто

Porsche заявил о намерении электрифицировать все модели авто, за исключением одного спорткара

Автопроизводитель Porsche планирует постепенно электрифицировать линейку автомобилей, чтобы электромобили составляли 80% продаж к 2030 году. Культовая модель 911 останется единственной моделью с двигателем внутреннего сгорания.

Об этом сообщает Reuters

Агентство отмечает, что за планами немецкого производителя роскошных автомобилей внимательно следят, в частности экологи, из-за его инвестиций в электронное топливо и настаивания на том, чтобы ЕС разрешил продажу таких транспортных средств после 2035 года.

Porsche, ранее не заявлявшая о планах иметь лишь одну модель двигателя внутреннего сгорания, считается тесно связанной с электронным топливом из-за инвестиций в чилийскую энергетическую компанию HIF Global.

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Руководитель команды Porsche e-fuels Карл Думс заявил, что автопроизводитель электрифицирует свой компактный внедорожник Macan, за ним последует спортивный автомобиль 718, а затем — бестселлер Cayenne. 911, на долю которого в 2022 году приходится 13% продаж, является исключением.

«Наша стратегия в первую очередь заключается в переходе на электрическую мобильность и… мы будем производить 911 как можно дольше с двигателем внутреннего сгорания», — сказал он.

По его словам, планы Porsche относительно электромобилей и инвестиции в е-топливо разнятся. Электронное топливо производится из уловленного углекислого газа и водорода, полученного из возобновляемых технологий. Когда оно сгорает, оно повторно выбрасывает CO2, что, по мнению сторонников, делает его углеродно-нейтральным.

Электронное топливо HIF Global больше ориентировано на авиационную промышленность и тяжелые транспортные средства, поскольку почти все легковые автомобили будут электрическими.

Економічна Правда По материалам:

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