Porsche заявил о намерении электрифицировать все модели авто, за исключением одного спорткара — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Porsche заявил о намерении электрифицировать все модели авто, за исключением одного спорткара

Технологии&Авто
16
Porsche заявил о намерении электрифицировать все модели авто, за исключением одного спорткара
Porsche заявил о намерении электрифицировать все модели авто, за исключением одного спорткара
Автопроизводитель Porsche планирует постепенно электрифицировать линейку автомобилей, чтобы электромобили составляли 80% продаж к 2030 году. Культовая модель 911 останется единственной моделью с двигателем внутреннего сгорания.
Об этом сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что за планами немецкого производителя роскошных автомобилей внимательно следят, в частности экологи, из-за его инвестиций в электронное топливо и настаивания на том, чтобы ЕС разрешил продажу таких транспортных средств после 2035 года.
Porsche, ранее не заявлявшая о планах иметь лишь одну модель двигателя внутреннего сгорания, считается тесно связанной с электронным топливом из-за инвестиций в чилийскую энергетическую компанию HIF Global.
Читайте также
Руководитель команды Porsche e-fuels Карл Думс заявил, что автопроизводитель электрифицирует свой компактный внедорожник Macan, за ним последует спортивный автомобиль 718, а затем — бестселлер Cayenne. 911, на долю которого в 2022 году приходится 13% продаж, является исключением.
«Наша стратегия в первую очередь заключается в переходе на электрическую мобильность и… мы будем производить 911 как можно дольше с двигателем внутреннего сгорания», — сказал он.
По его словам, планы Porsche относительно электромобилей и инвестиции в е-топливо разнятся. Электронное топливо производится из уловленного углекислого газа и водорода, полученного из возобновляемых технологий. Когда оно сгорает, оно повторно выбрасывает CO2, что, по мнению сторонников, делает его углеродно-нейтральным.
Электронное топливо HIF Global больше ориентировано на авиационную промышленность и тяжелые транспортные средства, поскольку почти все легковые автомобили будут электрическими.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.