Porsche остается лидером среди люксовых брендов мира шестой год подряд – Brand Finance — Finance.ua

Porsche остается лидером среди люксовых брендов мира шестой год подряд – Brand Finance Сегодня 23:01 — Технологии&Авто

Porsche остается лидером среди люксовых брендов мира шестой год подряд – Brand Finance

Немецкий автомобильный бренд Porsche остается лидером мирового рейтинга в сегменте товаров класса «люкс» по итогам шестого года подряд.

Об этом сообщает Brand Finance.

Стоимость бренда за прошлый год увеличилась на 9% - до $36,76 млрд.

На втором месте остался известный своими сумками Louis Vuitton (+12,2% до $26,29 млрд).

Производитель парфюмерии Chanel вышел на третью позицию (+27%, до $19,39 млрд). Он оттеснил на четвертое место итальянский бренд одежды Gucci, стоимость которого снизилась на 1,5% - до $17,84 млрд.

На пятом месте остался Hermes (+4,9% до $14,165 млрд).

На шестую ступеньку поднялся Dior (+46%, до $13,15 млрд), а Cartier переместился на седьмую позицию (+1%, до $12,54 млрд). На восьмой — Rolex (+28,3%, до $10,71 млрд).

До девятого места с 11-го в прошлом году выросла американская ювелирная сеть Tiffany, стоимость бренда которой увеличилась на 10,2% - до $7,43 млрд. Итальянская Ferrari теперь является последней в десятке с показателем ненамного ниже — $7,42 млрд (снижение на 7,7%).

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Быстрее всего развивается автомобильный бренд Lamborghini, стоимость которого подскочила за год в 2,2 раза. Теперь он занимает 18-ю позицию в рейтинге по сравнению с 30-й год назад.

Среди 50 компаний рейтинга Brand Finance — 12 французских, 15 итальянских и шесть швейцарских. Также в нем по пять представителей США и Великобритании.

В рейтинге есть две китайские компании — гостиничная сеть Shangri-La (29 место) и ювелирный бренд Lao Feng Xiang (30 место).

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