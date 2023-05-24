Самый богатый человек в мире потерял 11 млрд долларов из-за обвала акций люксовых брендов — Finance.ua

Самый богатый человек в мире потерял 11 млрд долларов из-за обвала акций люксовых брендов Сегодня 17:48 — Фондовый рынок

Самый богатый человек в мире потерял 11 млрд долларов из-за обвала акций люксовых брендов

Бернар Арно, самый богатый человек в мире, потерял 11,2 млрд долларов из своего состояния за один день из-за опасений, что ослабление экономики США снизит спрос на предметы роскоши.

Об этом сообщает Bloomberg

Основатель LVMH, бренды которого включают сумки Louis Vuitton, шампанское Moёt & Chandon и платья Christian Dior, в течение большей части 2023 года наблюдал, как его богатство стремительно росло, поскольку цены на акции европейских компаний, производящих предметы роскоши, резко выросли.

Во вторник, 23 мая, он лишился части этих достижений. Акции LVMH упали на 5% в Париже на фоне более широкого падения, которое лишило европейский сектор предметов роскоши около 30 млрд долларов.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, даже с учетом распродажи состояние французского миллиардера по-прежнему составляет 191,6 млрд долларов. В этом году оно выросло на 29,5 миллиарда долларов.

Разрыв между состоянием Арно и Илона Маска из Tesla, второго богатейшего человека в мире, сократился до 11,4 млрд долларов.

Падение во вторник произошло после продолжительного роста стоимости акций LVMH, за год выросших на 23%. Индекс MSCI Europe Textiles, Clothing&Luxury Goods вырос на 27%.

По словам Эдуарда Обена, аналитика инвестиционного банка, участники конференции по роскоши в Париже, организованной Morgan Stanley, отметили «более сдержанную» динамику в США.

Аналитики Deutsche Bank AG Мэтт Гарланд и Адам Кокрейн заявили, что они ожидают, что инвесторы станут более избирательными по отношению к европейским акциям предметов роскоши, поскольку замедление роста в США вызывает беспокойство.

Напомним, в апреле основатель Tesla Илон Маск потерял лидирующее положение в списке самых богатых людей по версии Forbes. Впервые список возглавил руководитель группы LVMH Бернар Арно.

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