Помог ли предпринимателям переход на налог в 2% (исследование) — Finance.ua

38 608 компаний и 161 286 ФЛП воспользовались возможностью снизить налоговую ставку и перешли на 2% налога и 3 группу.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные реестра единого налога.
Кто перешел? Среди тех, кто воспользовался возможностью перейти на упрощенную систему и платить 2% дохода, такие компании, как Эпицентр, Новая Линия, Юск/JYSK, Антошка, Интерхим, Галнефтехим и Интертоп.
Аналитики говорят, что возможность платить меньше налогов в основном не влияет на две группы предпринимателей — те, чей бизнес сейчас остановился из-за вторжения россии или находился на временно оккупированных территориях или там, где идут активные боевые действия.
Справка Finance.ua:
еще в начале действия этой инициативы анонимный опрос среди предпринимателей показал, что почти 73% предпринимателей планируют оставаться на старых ставках налога;
1 апреля Верховная Рада приняла законопроект № 7234, который позволит перейти на уменьшенный налог любой компании. Поэтому компании с любым оборотом могут уплачивать налог в размере всего 2% собственного оборота;
заявку на переход можно заполнить онлайн через электронный кабинет налогоплательщика. Форму заявления о праве на применение упрощенной системы налогообложения можно найти в меню «Ввод отчетности» по идентификатору J/F0102003.