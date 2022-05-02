Помог ли предпринимателям переход на налог в 2% (исследование) — Finance.ua

Помог ли предпринимателям переход на налог в 2% (исследование)

Сегодня 10:02 — Личные финансы

38 608 компаний и 161 286 ФЛП воспользовались возможностью снизить налоговую ставку и перешли на 2% налога и 3 группу.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные реестра единого налога.

Кто перешел? Среди тех, кто воспользовался возможностью перейти на упрощенную систему и платить 2% дохода, такие компании, как Эпицентр, Новая Линия, Юск/JYSK, Антошка, Интерхим, Галнефтехим и Интертоп.

Опендатабот опросил более 6 тысяч предпринимателей по поводу того, как повлияла на их бизнес возможность перехода на упрощенную систему с пониженным налогом в 2%.

Результаты опроса:

только 26% респондентов отметили, что это помогло их делу;

74% опрошенных вообще не почувствовали изменений в положении своих дел в связи с возможностью перейти на уменьшенный налог.

Аналитики говорят, что возможность платить меньше налогов в основном не влияет на две группы предпринимателей — те, чей бизнес сейчас остановился из-за вторжения россии или находился на временно оккупированных территориях или там, где идут активные боевые действия.

Справка Finance.ua:

еще в начале действия этой инициативы анонимный опрос среди предпринимателей показал, что почти 73% предпринимателей планируют оставаться на старых ставках налога;

1 апреля Верховная Рада приняла законопроект № 7234, который позволит перейти на уменьшенный налог любой компании. Поэтому компании с любым оборотом могут уплачивать налог в размере всего 2% собственного оборота;

заявку на переход можно заполнить онлайн через электронный кабинет налогоплательщика. Форму заявления о праве на применение упрощенной системы налогообложения можно найти в меню «Ввод отчетности» по идентификатору J/F0102003.

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