Как и когда платить ЕН «единщикам» при избрании ставки 2% — Finance.ua
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Как и когда платить ЕН «единщикам» при избрании ставки 2%

Сегодня 08:04Личные финансы
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Плательщики единого налога третьей группы, использующие особенности налогообложения по ставке 2%, сумму налогового обязательства, указанную в поданной ими налоговой декларации, должны уплатить в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем соответствующего предельного срока для подачи налоговой декларации.
Об этом сообщает ГНС в Ивано-Франковской области.
Налоговый (отчетный) период для плательщиков единого налога третьей группы, использующих особенности налогообложения, равен календарному месяцу.
Плательщики единого налога третьей группы, использующие особенности налогообложения — физические лица, в случае определения единого социального взноса, подают отчетность за отчетный период — декабрь как налоговую декларацию плательщика единого налога за IV квартал налогового (отчетного) года, где рассчитывают обязательства плательщиков единого налога нарастающим итогом и определяют сведения о суммах единого взноса, начисленного, рассчитанного и уплаченного в порядке, определенном законом для данной категории плательщиков.
Такие плательщики подают отчетность за отчетный период — декабрь как налоговую декларацию плательщика единого налога за IV квартал налогового (отчетного) года, где рассчитывают обязательства плательщиков единого налога нарастающим итогом, общее минимальное налоговое обязательство.
Как перейти на 2% налогообложения? Для избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения плательщиком с особенностями, субъект хозяйствования подает в контролирующий орган заявление. При этом к заявлению не прилагается расчет дохода за предыдущий календарный год.
Субъект хозяйствования считается плательщиком единого налога третьей группы с особенностями:
  • с 1 апреля 2022 года — в случае подачи заявления до 1 апреля 2022 года;
  • со следующего рабочего дня после подачи такого заявления — в случае подачи заявления начиная с 1 апреля 2022 года.
Зарегистрированные в установленном законом порядке субъекты хозяйствования вновь созданы, которые в течение 10 дней со дня государственной регистрации подали заявление об избрании упрощенной системы налогообложения с учетом особенностей налогообложения, считаются плательщиками единого налога третьей группы со дня их государственной регистрации.
Сумма налогового обязательства, указанная налогоплательщиком в представленной им налоговой декларации, подлежит уплате в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем соответствующего предельного срока для подачи налоговой декларации. То есть в течение 10 дней после 20 числа месяца подачи отчетности.
Например, при переходе на эту группу ЕН с 1 апреля, отчитаться впервые нужно будет до 20 мая включительно, а уплатить налог до 30 мая включительно.
По материалам: Finance.ua
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