Как и когда платить ЕН «единщикам» при избрании ставки 2% — Finance.ua

Плательщики единого налога третьей группы, использующие особенности налогообложения по ставке 2%, сумму налогового обязательства, указанную в поданной ими налоговой декларации, должны уплатить в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем соответствующего предельного срока для подачи налоговой декларации.
Налоговый (отчетный) период для плательщиков единого налога третьей группы, использующих особенности налогообложения, равен календарному месяцу.
Плательщики единого налога третьей группы, использующие особенности налогообложения — физические лица, в случае определения единого социального взноса, подают отчетность за отчетный период — декабрь как налоговую декларацию плательщика единого налога за IV квартал налогового (отчетного) года, где рассчитывают обязательства плательщиков единого налога нарастающим итогом и определяют сведения о суммах единого взноса, начисленного, рассчитанного и уплаченного в порядке, определенном законом для данной категории плательщиков.
Такие плательщики подают отчетность за отчетный период — декабрь как налоговую декларацию плательщика единого налога за IV квартал налогового (отчетного) года, где рассчитывают обязательства плательщиков единого налога нарастающим итогом, общее минимальное налоговое обязательство.
Как перейти на 2% налогообложения? Для избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения плательщиком с особенностями, субъект хозяйствования подает в контролирующий орган заявление. При этом к заявлению не прилагается расчет дохода за предыдущий календарный год.
Субъект хозяйствования считается плательщиком единого налога третьей группы с особенностями:
с 1 апреля 2022 года — в случае подачи заявления до 1 апреля 2022 года;
со следующего рабочего дня после подачи такого заявления — в случае подачи заявления начиная с 1 апреля 2022 года.
Зарегистрированные в установленном законом порядке субъекты хозяйствования вновь созданы, которые в течение 10 дней со дня государственной регистрации подали заявление об избрании упрощенной системы налогообложения с учетом особенностей налогообложения, считаются плательщиками единого налога третьей группы со дня их государственной регистрации.
Сумма налогового обязательства, указанная налогоплательщиком в представленной им налоговой декларации, подлежит уплате в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем соответствующего предельного срока для подачи налоговой декларации. То есть в течение 10 дней после 20 числа месяца подачи отчетности.
Например, при переходе на эту группу ЕН с 1 апреля, отчитаться впервые нужно будет до 20 мая включительно, а уплатить налог до 30 мая включительно.