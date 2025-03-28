Поляки отсрочили сделку по продаже Тигипко Идея Банка — Finance.ua
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Поляки отсрочили сделку по продаже Тигипко Идея Банка

Фондовый рынок
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Поляки отсрочили сделку по продаже Тигипко Идея Банка
Поляки отсрочили сделку по продаже Тигипко Идея Банка
Польский Getin Holding SA заключил очередное приложение к договору с кипрской компанией «Алкеми Лимитед», владельца группы «ТАС» Сергея Тигипко, о продаже 100% акций Идея Банка, согласно которому срок выполнения откладочных условий продлен до 30 апреля 2025 года.
Согласно пресс-релизу Getin на Варшавской фондовой бирже, соответствующее приложение заключено в четверг, 27 марта.
Ранее, 14 марта, продавец сообщил, что из-за необходимости проверки поданных документов и информации Национальный банк Украины (НБУ) продлил еще на 30 рабочих дней срок принятия решения о согласовании соглашения купли-продажи Идея Банка. Тогда срок выполнения откладочных условий условий был продлен до 31 марта.
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Польский Getin Holding продал Идея Банк, где полякам принадлежало 100% акций компании из группы ТАС Сергея Тигипко за 34 миллиона долларов. Это первая транзакция M&A в банковском секторе с начала полномасштабной войны.
Продать банк от польского Getin Holding потребовал НБУ, который дал 6 месяцев на продажу его 100% доли в уставном капитале финучреждению.
Аналогичное требование выдвинуто к основному владельцу Getin Holding Лешеку Чарнецкому. У него было полгода на то, чтобы продать холдингу 44,98% акций Идея Банка (145 318 179 штук). В качестве альтернативы НБУ разрешил Чарнецкому продать свою долю в самом Getin Holding или компании LC Corp BV, которой принадлежит 34,17% холдинга.
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Ранее Getin Holding SA 28 марта получила решение Нацбанка Украины о временном запрете права голоса по отношению к 100% акций украинского Идея Банка, которые ему принадлежат.
Запрет был осуществлен через признание небезупречной деловой репутации как самого финансового холдинга, так и его основного владельца Лешека Чарнецкого. Указано, что НБУ установил для Чарнецкого и Getin Holding срок устранения нарушения в 1 год. Причины признания репутации Чарнецкого и Getin Holding небезупречной НБУ не указывает.
В 2020 году владелец польского Idea Bank Лешек Чарнецкий стал фигурантом расследования польских правоохранителей, а сам банк из-за долгов был передан одному из крупнейших банков Польши Pekao. При этом поскольку украинский Идея Банк в составе холдинга был отделен от Idea Bank Poland, расследование на этот актив не повлияло.
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В декабре 2024 года Антимонопольный комитет Украины уже предоставил Сергею Тигипко разрешение на концентрацию путем опосредованного приобретения 100% акций Идея Банка. Теперь окончательное решение по Национальному банку, который должен одобрить завершение сделки.
По материалам:
Діло
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