Группа «ТАС» договорилась о покупке Идея Банка у поляков за $34 миллиона — Finance.ua

Группа «ТАС» договорилась о покупке Идея Банка у поляков за $34 миллиона 18.10.2024, 15:27 — Фондовый рынок

Группа «ТАС» договорилась о покупке Идея Банка у поляков за $34 миллиона

Польская финансовая группа Getin Holding договорилась о продаже украинского Идея Банка (Львов) группе ТАС Сергея Тигипко. Цена сделки составит $34 млн и может возрасти при условии уменьшения налогов для банковской отрасли. Формально покупателем 100% акций является компания Alkemi Limited (Кипр), входящая в группу ТАС.

Об этом говорится в релизе группы ТАС.

Условие завершения сделки — одобрение Антимонопольного комитета и Национального банка. Сделка регулируется английским законодательством и требованиями Варшавской фондовой биржи. Если сделка состоится окончательно, это станет первым случаем M&A на банковском рынке с самого начала полномасштабного вторжения.

Базовая цена продажи составляет $34 млн, но вырастет до $36 млн, если налогообложение банковской отрасли вернется с уровня 50% до 25%. Кроме этого, если дата закрытия сделки будет позже 31 декабря 2024 года, Alkemi Limited заплатит Getin Holding дополнительно $800 000 за каждый полный календарный месяц, начиная с января 2025-го.

Продать Идея Банк польский Getin Holding вынужден по требованию Нацбанка, ведь владелец компании Лешек Чарнецки подвергся уголовному расследованию в Польше и, соответственно, приобрел статус лица с небезупречной репутацией. НБУ предоставил акционеру время до 29 октября на продажу банка.

Идея Банк — один из старейших на украинском рынке. Банк был зарегистрирован в августе 1989 года как банк развития лесной и деревообрабатывающей промышленности Прикарпатлесбанк. В июне 2007 года банк купила польская финансовая группа Getin Holding SA

По данным НБУ, по состоянию на начало марта 2024 года Идея Банк по размеру активов занимал 26-е место (11,01 млрд грн) среди 63 действовавших в стране банков. Его чистая прибыль за 2023 год составила 509,9 млн грн.

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