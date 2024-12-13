Тигипко получил разрешение АМКУ на приобретение Идея Банка — Finance.ua
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Тигипко получил разрешение АМКУ на приобретение Идея Банка

Фондовый рынок
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Тигипко получил разрешение АМКУ на приобретение Идея Банка
Тигипко получил разрешение АМКУ на приобретение Идея Банка
12 декабря Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение акционеру группы «ТАС» Сергею Тигипко на опосредованное приобретение 100% акций АО «Идея Банк»
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
«Предоставление разрешения АМКУ является одним из важных шагов для завершения подписанного с Getin Holding (Польша) соглашения по приобретению Группой „ТАС“ акций АО „Идея Банк“», — отмечают в пресс-службе группы «ТАС».
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Там добавляют, что следующим и одновременно финальным шагом для юридического завершения соглашения должно быть решение Национального банка Украины о согласовании существенного участия в АО «Идея Банк».
Как сообщают в компании, необходимый пакет документов уже представлен на рассмотрение регулятора и ожидается решение НБУ.
Польский Getin Holding продал «Идея Банк» Украина, где полякам принадлежало 100% акций, компании из группы ТАС Сергея Тигипко за 34 миллиона долларов. Это первая транзакция M&A в банковском секторе с начала полномасштабной войны.
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Продать банк от польского Getin Holding потребовал НБУ, который дал 6 месяцев на продажу его 100% доли в уставном капитале финучреждению.
Аналогичное требование выдвинуто к основному владельцу Getin Holding Лешеку Чарнецкому. Он имел полгода на то, чтобы продать холдингу 44,98% акций Идея Банка (145 318 179 штук). В качестве альтернативы НБУ разрешил Чарнецкому продать свою долю в самом Getin Holding или компании LC Corp BV, которой принадлежит 34,17% холдинга.
Ранее Getin Holding SA 28 марта получила решение Нацбанка Украины о временном запрете права голоса по отношению к 100% акций украинского Идея Банка, которые ему принадлежат.
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Запрет свершился из-за признания небезупречной деловой репутации как самого финансового холдинга, так и его основного владельца Лешека Чарнецкого. Указано, что НБУ установил для Чарнецкого и Getin Holding срок устранения нарушения в 1 год. Причины признания репутации Чарнецкого и Getin Holding небезупречной НБУ не указывает.
В 2020 году владелец польского Idea Bank Лешек Чарнецкий стал фигурантом расследования польских правоохранителей, а сам банк из-за долгов был передан одному из крупнейших банков Польши Pekao. При этом поскольку украинский Идея Банк в составе холдинга был отделен от Idea Bank Poland, расследование на этот актив не повлияло.
По материалам:
Діло
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