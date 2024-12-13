Тигипко получил разрешение АМКУ на приобретение Идея Банка — Finance.ua

Тигипко получил разрешение АМКУ на приобретение Идея Банка Сегодня 10:33 — Фондовый рынок

Тигипко получил разрешение АМКУ на приобретение Идея Банка

12 декабря Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение акционеру группы «ТАС» Сергею Тигипко на опосредованное приобретение 100% акций АО «Идея Банк»

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

«Предоставление разрешения АМКУ является одним из важных шагов для завершения подписанного с Getin Holding (Польша) соглашения по приобретению Группой „ТАС“ акций АО „Идея Банк“», — отмечают в пресс-службе группы «ТАС».

Там добавляют, что следующим и одновременно финальным шагом для юридического завершения соглашения должно быть решение Национального банка Украины о согласовании существенного участия в АО «Идея Банк».

Как сообщают в компании, необходимый пакет документов уже представлен на рассмотрение регулятора и ожидается решение НБУ.

Польский Getin Holding продал «Идея Банк» Украина, где полякам принадлежало 100% акций, компании из группы ТАС Сергея Тигипко за 34 миллиона долларов. Это первая транзакция M&A в банковском секторе с начала полномасштабной войны.

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Продать банк от польского Getin Holding потребовал НБУ, который дал 6 месяцев на продажу его 100% доли в уставном капитале финучреждению.

Аналогичное требование выдвинуто к основному владельцу Getin Holding Лешеку Чарнецкому. Он имел полгода на то, чтобы продать холдингу 44,98% акций Идея Банка (145 318 179 штук). В качестве альтернативы НБУ разрешил Чарнецкому продать свою долю в самом Getin Holding или компании LC Corp BV, которой принадлежит 34,17% холдинга.

Ранее Getin Holding SA 28 марта получила решение Нацбанка Украины о временном запрете права голоса по отношению к 100% акций украинского Идея Банка, которые ему принадлежат.

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Запрет свершился из-за признания небезупречной деловой репутации как самого финансового холдинга, так и его основного владельца Лешека Чарнецкого. Указано, что НБУ установил для Чарнецкого и Getin Holding срок устранения нарушения в 1 год. Причины признания репутации Чарнецкого и Getin Holding небезупречной НБУ не указывает.

В 2020 году владелец польского Idea Bank Лешек Чарнецкий стал фигурантом расследования польских правоохранителей, а сам банк из-за долгов был передан одному из крупнейших банков Польши Pekao. При этом поскольку украинский Идея Банк в составе холдинга был отделен от Idea Bank Poland, расследование на этот актив не повлияло.

Діло По материалам:

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