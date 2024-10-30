НБУ продлил срок продажи Идея Банка — Finance.ua

НБУ продлил срок продажи Идея Банка Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

НБУ продлил срок продажи Идея Банка

Getin Holding SA 29 октября получил решение Национального банка Украины о продлении на три месяца данного 29 апреля 2024 шестимесячного срока на продажу дочернего украинского Идея Банка.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина с ссылкой на сообщение холдинга на Варшавской фондовой бирже.

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«При вынесении решения о внесении изменений Национальный банк Украины учел прошение Эмитента о продлении срока реализации акций АО Идея Банк , в том числе заключение договора купли-продажи акций IBU от 18 октября 2024 года», — поясняется в информации.

Напомним, в июне 2024 года Forbes писал о заинтересованности в покупке Идея Банка со стороны группы ТАС, банка ПУМБ Рината Ахметова и Новой почты. Тогда несколько собеседников из банковской отрасли оценивали потенциальное соглашение в $20−30 млн. В частности, один из финансистов на условиях анонимности говорил о том, что группа ТАС оценивает банк в $20 млн.

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18 октября 2024 года польская финансовая группа GetinHolding договорилась о продаже украинского Идея Банка (Львов) группе ТАС Сергея Тигипко.

Цена сделки составит $34 млн и может вырасти при уменьшении налогов для банковской отрасли, но вырастет до $36 млн, если налогообложение банковской отрасли вернется с уровня 50% до 25%.

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