Польский владелец отказался от продажи Идея Банка из-за войны — Finance.ua

Польский владелец отказался от продажи Идея Банка из-за войны Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Польский владелец отказался от продажи Идея Банка из-за войны

Польская финансовая группа Getin Holding S.A. решила не продавать львовский Идея Банк из-за войны.

Об этом свидетельствует отчетность компании.

«В связи со сложившейся геополитической ситуацией в Украине... от плана продажи отказались, активы и обязательства украинских компаний перестали классифицировать как предназначенные для продажи», — отметили в польском холдинге.

Также в компании подчеркнули, что расторгнут договор с Первым украинским международным банком ( ПУМБ ) Рината Ахметова в связи с невыполнением всех условий перехода права собственности на акции Идея Банка до 25 февраля 2022 года.

Война отражается на перспективах развития Getin Holding в Украине. По состоянию на отчетную дату (30 июня) группа получила 199,3 млн злотых (1,5 млрд грн) убытка от обесценения инвестиций, вложенных в Идея Банк (Украина). Общий убыток от обесценения украинских активов в компании оценили в 230,6 млн злотых (1,77 млрд грн).

Напомним, ПУМБ планировал приобрести 100% Идея Банка. 3 февраля 2022 года Антимонопольный комитет Украины разрешил ПУМБ купить банк польской Getin Holding S.A.

Стороны достигли договоренности в ноябре 2021 года, а сделку планировали завершить до конца первого квартала 2022-го. Оставалось получить разрешение Нацбанка.

По данным НБУ, прибыль Идея Банка за 2021 года составила 581 млн грн, размер капитала — 1,5 млрд грн.

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УБР По материалам:

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