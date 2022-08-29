Польский владелец отказался от продажи Идея Банка из-за войны — Finance.ua

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Польский владелец отказался от продажи Идея Банка из-за войны

Фондовый рынок
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Польский владелец отказался от продажи Идея Банка из-за войны
Польский владелец отказался от продажи Идея Банка из-за войны
Польская финансовая группа Getin Holding S.A. решила не продавать львовский Идея Банк из-за войны.
Об этом свидетельствует отчетность компании.
«В связи со сложившейся геополитической ситуацией в Украине... от плана продажи отказались, активы и обязательства украинских компаний перестали классифицировать как предназначенные для продажи», — отметили в польском холдинге.
Также в компании подчеркнули, что расторгнут договор с Первым украинским международным банком (ПУМБ) Рината Ахметова в связи с невыполнением всех условий перехода права собственности на акции Идея Банка до 25 февраля 2022 года.
Война отражается на перспективах развития Getin Holding в Украине. По состоянию на отчетную дату (30 июня) группа получила 199,3 млн злотых (1,5 млрд грн) убытка от обесценения инвестиций, вложенных в Идея Банк (Украина). Общий убыток от обесценения украинских активов в компании оценили в 230,6 млн злотых (1,77 млрд грн).
Напомним, ПУМБ планировал приобрести 100% Идея Банка. 3 февраля 2022 года Антимонопольный комитет Украины разрешил ПУМБ купить банк польской Getin Holding S.A.
Стороны достигли договоренности в ноябре 2021 года, а сделку планировали завершить до конца первого квартала 2022-го. Оставалось получить разрешение Нацбанка.
По данным НБУ, прибыль Идея Банка за 2021 года составила 581 млн грн, размер капитала — 1,5 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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