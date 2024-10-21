Первая в Украине продажа банка за время большой войны: детали сделки — Finance.ua

Первая в Украине продажа банка за время большой войны: детали сделки Сегодня 15:01 — Фондовый рынок

Первая в Украине продажа банка за время большой войны: детали сделки

Польский Getin Holding продал Идея Банк Украина, где полякам принадлежало 100% акций, компании из группы ТАС Сергея Тигипко за 34 миллиона долларов.

Об этом сообщил Сергей Будкин, соучредитель инвесткомпании FinPoint, которая являлась советником польского Getin Holding в сделке.

Он напомнил, что это первая транзакция M&A в банковском секторе с начала полномасштабной войны.

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«Это очень важно как индикатор того, что даже в наиболее жестко регулируемом секторе, банковском, инвесторы верят в будущее как Украины, так и инвестиций в целом», — подчеркнул Будкин.

По его словам, цена продажи банка равна примерно 1 капиталу по состоянию на конец 2023 года и примерно 0.75−0.8 капитала банка по состоянию на планируемую дату закрытия транзакции.

«Для тех, кто понимает оценки в банковском секторе, это свидетельство качества работы нас как советника продавца. Для тех, кто немного далек от этого, напишу, что некоторые ближайшие к нам банки, торгующиеся на бирже, оцениваются сейчас типично от 0.3 капитала (Raiffeisenbank International) до 1+ капитала (ОТП). Достичь такой оценки банка в условиях страны во время войны — это очень высокий результат», — пояснил Будкин.

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Он отметил, что в начале процесса продажи банка аналитики считали, что справедливой ценой будет 20−25 миллионов долларов за 100% банка.

«Собственно разница между этой оценкой и конечной ценой транзакции в 34 миллиона долларов и является ответом на вопрос, зачем нанимать инвестиционных банкиров», — сообщил Будкин.

Он подчеркнул, что транзакция была усложнена тем, что согласно распоряжению НБУ, процесс продажи нужно было завершить до конца октября. На покупку финучреждения было восемь претендентов, которые представили индикативные предложения, причем несколько из них представляли иностранные финансовые группы, в том числе не представленные в Украине сейчас. Последний раунд переговоров был с тремя потенциальными покупателями.

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Напомним, продать банк от польского Getin Holding потребовал НБУ, который дал 6 месяцев на продажу его 100% доли в уставном капитале финучреждению.

Аналогичное требование выдвинуто к основному владельцу Getin Holding Лешеку Чарнецкому. У него было полгода на то, чтобы продать холдингу 44,98% акций Идея Банка (145 318 179 штук). В качестве альтернативы НБУ разрешил Чарнецкому продать свою долю в самом Getin Holding или компании LC Corp BV, которой принадлежит 34,17% холдинга.

Справка Finance.ua:

Идея Банк основан в 1989 году. Согласно данным НБУ, по состоянию на начало марта 2024 года банк по размеру активов занимал 26-е место (11,01 млрд грн) среди 63 действовавших в стране банков. Его чистая прибыль за 2023 год составила 509,9 млн грн;

Идея Банк работает в сегменте розничного бизнеса и фокусируется на обслуживании физических лиц. Основными продуктами банка являются кредиты наличными, кредитные карты, депозиты, текущие счета и дебетовые карты;

по состоянию на 30 июня 2024 года общий баланс Идея Банка составил почти 162 млн долларов.

Діло По материалам:

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