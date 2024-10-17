Глава НБУ надеется продать Сенс Банк и Укргазбанк в 2025 году — Finance.ua

Глава НБУ надеется продать Сенс Банк и Укргазбанк в 2025 году Сегодня 08:30 — Фондовый рынок

Глава НБУ надеется продать Сенс Банк и Укргазбанк в 2025 году

Глава НБУ Андрей Пышный надеется, что приватизация Сенс Банка и Укргазбанка состоится в 2025 году.

Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

«Надеюсь, что принятый парламентом законопроект о приватизации государственных банков все же будет создавать дополнительные возможности и простор для диалога с частными инвесторами. Согласно меморандуму с МВФ Сенс Банк и Укргазбанк — это два приоритетных банка для начала процесса приватизации с привлечением консультанта, который позволит выбрать лучшие варианты. Поэтому очень надеюсь, что 2025 год принесет хорошие новости», — сказал Пышный.

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Он отметил, что проведенная НБУ оценка устойчивости подтвердила: все банки находятся в «нормативной сетке».

«Мы прошли, как говорится, на мягких лапах ответственный этап перехода к новой структуре капитала. Банковская система операционно-прибыльная, увеличивает аппетит к кредитованию. В структуре доходов банков удельный вес доходов от кредитования растет», — добавил глава Нацбанка.

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