Рада одобрила закон о приватизации госбанков — Finance.ua

Рада одобрила закон о приватизации госбанков Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Рада одобрила закон о приватизации госбанков

Верховная Рада одобрила в целом законопроект № 11 474 об особенностях приватизации госбанков. «За» законопроект проголосовали 260 нардепов.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По словам Железняка, принятие этого закона является требованием Всемирного банка.

Законопроектом, в частности, предлагается:

расширить круг потенциальных инвесторов, продажу которым акций банка готова рассмотреть государство;

разрешить продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе);

повысить требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством как финансовые советники по продажам;

включить международных доноров в участие в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи;

обновить правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;

учесть вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;

привести требования к договору купли-продажи в соответствие с рыночными практиками;

нивелировать негативное влияние на процедуру продаж (например, остановку продаж) со стороны бывших бенефициарных владельцев или текущих миноритарных акционеров.

Напомним, Кабинет Министров Украины пока не рассматривает приватизацию государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка — второго и третьего по размерам активов банков страны, стратегия по их продаже отсутствует, тогда как по Укргазбанку и Сенс Банку, которые идут на пятом и восьмом местах, приватизацию планируют, однако сроки ее пока назвать сложно.

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Ранее иностранные инвесторы выразили заинтересованность в приватизации двух украинских государственных банков — Укргазбанка и Сенс банка.

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