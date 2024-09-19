Рада одобрила закон о приватизации госбанков — Finance.ua

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Рада одобрила закон о приватизации госбанков

Казна и Политика
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Рада одобрила закон о приватизации госбанков
Рада одобрила закон о приватизации госбанков
Верховная Рада одобрила в целом законопроект № 11 474 об особенностях приватизации госбанков. «За» законопроект проголосовали 260 нардепов.
Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По словам Железняка, принятие этого закона является требованием Всемирного банка.

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Законопроектом, в частности, предлагается:
  • расширить круг потенциальных инвесторов, продажу которым акций банка готова рассмотреть государство;
  • разрешить продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе);
  • повысить требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством как финансовые советники по продажам;
  • включить международных доноров в участие в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи;
  • обновить правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;
  • учесть вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;
  • привести требования к договору купли-продажи в соответствие с рыночными практиками;
  • нивелировать негативное влияние на процедуру продаж (например, остановку продаж) со стороны бывших бенефициарных владельцев или текущих миноритарных акционеров.
Напомним, Кабинет Министров Украины пока не рассматривает приватизацию государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка — второго и третьего по размерам активов банков страны, стратегия по их продаже отсутствует, тогда как по Укргазбанку и Сенс Банку, которые идут на пятом и восьмом местах, приватизацию планируют, однако сроки ее пока назвать сложно.

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Ранее иностранные инвесторы выразили заинтересованность в приватизации двух украинских государственных банков — Укргазбанка и Сенс банка.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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