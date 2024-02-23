Тигипко приобретет мажоритарный пакет акций австрийского производителя вагонов — Finance.ua
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Тигипко приобретет мажоритарный пакет акций австрийского производителя вагонов

Фондовый рынок
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Тигипко приобретет мажоритарный пакет акций австрийского производителя вагонов
Тигипко приобретет мажоритарный пакет акций австрийского производителя вагонов
Антимонопольный комитет дал согласие на приобретение компанией TAS Overseas Investments Limited (Кипр), которой владеет Сергей Тигипко, пакет акций в компании TransAnt GmbH (расположенный в городе Линц, Австрия).
Это решение регулятора было принято на заседании 22 февраля. TransAnt — это совместный проект трех компаний: группы «ТАС» (с более 40% владения), которая является владельцем украинского завода «Днепровагонмаш» и будет поставлять компоненты для производства модульных вагонов TransAnt; австрийской металлургической группы Voestalpine (с 40% владения), которая будет поставлять прочные конструкции-листы для вагонов; австрийской государственной компании OBB Rail Cargo Group (примерно 20% владения), совместно с Voestalpine разработала модульные вагоны.
Теперь у Сергея Тигипко будет более 50% акций TransAnt, однако информация о том, кто именно будет продавать свою долю, пока остается неизвестной.
Ранее Тигипко продал «Кузницу на Рыбальском» инвестбанкиру Мазепе.
По материалам:
Mind
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