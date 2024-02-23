Тигипко приобретет мажоритарный пакет акций австрийского производителя вагонов — Finance.ua

Тигипко приобретет мажоритарный пакет акций австрийского производителя вагонов Сегодня 11:12 — Фондовый рынок

Тигипко приобретет мажоритарный пакет акций австрийского производителя вагонов

Антимонопольный комитет дал согласие на приобретение компанией TAS Overseas Investments Limited (Кипр), которой владеет Сергей Тигипко, пакет акций в компании TransAnt GmbH (расположенный в городе Линц, Австрия).

Это решение регулятора было принято на заседании 22 февраля. TransAnt — это совместный проект трех компаний: группы «ТАС» (с более 40% владения), которая является владельцем украинского завода «Днепровагонмаш» и будет поставлять компоненты для производства модульных вагонов TransAnt; австрийской металлургической группы Voestalpine (с 40% владения), которая будет поставлять прочные конструкции-листы для вагонов; австрийской государственной компании OBB Rail Cargo Group (примерно 20% владения), совместно с Voestalpine разработала модульные вагоны.

Теперь у Сергея Тигипко будет более 50% акций TransAnt, однако информация о том, кто именно будет продавать свою долю, пока остается неизвестной.

Ранее Тигипко продал «Кузницу на Рыбальском» инвестбанкиру Мазепе.

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