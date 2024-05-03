НБУ требует от Getin Holding продать Идея Банк в течение полугода — Finance.ua

НБУ требует от Getin Holding продать Идея Банк в течение полугода Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

НБУ требует от Getin Holding продать Идея Банк в течение полугода

Национальный банк Украины дает шесть месяцев Getin Holding на продажу его 100% доли в уставном капитале Идея Банка (Львов).

Об этом идет речь в сообщении холдинга на Варшавской фондовой бирже.

В нем отмечено, что Getin Holding 2 мая 2024 года получил решение Комитета по вопросам надзора и регулирования банковской деятельности, оверсайт-надзора за платежными системами НБУ от 29 апреля этого года с требованием отчуждения Getin Holding 323 072 875 акций Идея Банка.

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Кроме того, аналогичное требование выдвинуто в отношении основного владельца Getin Holding Лешека Чарнецкого (Leszek Czarnecki), от которого Нацбанк потребовал в течение полугода продать Getin Holding 145 318 179 акций, или 44,98% Идея Банка, предложив в качестве альтернативы продать долю LC Corp BV, принадлежащую ему и владеющую 34,17% в Getin Holding.

Отмечается, что НБУ установил срок выполнения этих требований в шесть месяцев со дня вступления в силу постановление — 29 апреля.

«Правление эмитента сообщает, что анализирует правовые последствия решения и оптимальные действия по защите инвестиций в IBU в соответствии с действующим законодательством», — отмечает Getin Holding.

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Как сообщалось, Нацбанк 27 марта 2023 года признал небезупречной деловую репутацию и самого польского холдинга, и его основного владельца Чарнецкого. В связи с чем, в частности, украинский регулятор временно лишил Getin Holding права голоса по 100% акций Идея Банка и установил для холдинга и Чарнецкого годовой срок для устранения нарушения, а через год отказался вернуть холдингу право голоса. Кроме того, НБУ согласовал доверительным управляющим Идея Банка президента Польско-украинской хозяйственной палаты Яцека Пехоту.

В Польше в результате решений Фонда банковских гарантий польский Idea Bank стал частью банка Pekao, тогда как Getin Noble Bank также введен в процедуру санации, он сменил название на VeloBank и в конце марта этого года был продан американскому фонду Cerberus Capital Management LP.

Идея Банк (ранее — Плюс Банк) основан в 1989 году. Согласно данным НБУ, по состоянию на начало марта 2024 года банк по размеру активов занимал 26-е место (11,01 млрд грн) среди 63 действовавших в стране банков. Его чистая прибыль за 2023 год составила 509,9 млн грн.

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