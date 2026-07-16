Поляки хотят приоритета для своего бизнеса в послевоенном восстановлении Украины — результаты опроса
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В Польше сложился широкий общественный консенсус по вопросу участия бизнеса в восстановлении Украины. Более трех четвертей граждан Польши убеждены, что из-за масштабной поддержки Украины с начала полномасштабного вторжения польский бизнес должен получить первоочередное право на участие в послевоенных контрактах.
Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys by IBRiS, проведенного для портала Wirtualna Polska, сообщает Коммерсант Украинский.
«По данным опроса, 76,4% поляков считают, что польские компании должны получить приоритет при заключении будущих контрактов. Такую позицию поддерживают избиратели как власти, так и оппозиции», — говорится в исследовании.
Социологи спросили респондентов, должны ли польские компании иметь первоочередное право на контракты в Украине, учитывая значительную помощь, которую Польша оказывала Киеву с начала полномасштабной войны.
Положительно ответили 76,4% опрошенных. Из них 46% полностью поддерживают такую идею, еще 30,4% — скорее поддерживают.
Против выступили 11,2% респондентов: 8,2% ответили «скорее нет», а 3% - «однозначно нет». Еще 12,4% затруднились определиться.
Готовность польского бизнеса к крупным контрактам
Ранее об актуальном состоянии подготовки польского бизнеса к послевоенным проектам и существующих препятствиях сообщало польское деловое издание Interia Biznes. Несмотря на политическое охлаждение компании из Польши, особенно в сфере строительства, энергетики и логистики, бизнес видит в восстановлении Украины огромный финансовый потенциал.
По оценкам Всемирного банка, стоимость реконструкции страны может составить более 500 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. Польские фирмы имеют «ренту географии» и опыт работы, что позволяет им претендовать на роль ключевого хаба для восстановления.
«Польские компании обладают естественными преимуществами, они являются надежными партнерами в модернизации Украины», — отмечают эксперты Польско-украинской хозяйственной палаты.
Некоторые крупные игроки, такие как Budimex или Polimex Mostostal, уже подписали соглашения о сотрудничестве и ведут переговоры по модернизации энергетического сектора. Предприниматели уверены, что лучшим механизмом для крупных инвестиций станет формат партнерства между государством и частными инвесторами. Они ожидают от правительства внедрения эффективных инструментов защиты капитала, поскольку риски остаются высокими.
Главные угрозы и требования к власти
Несмотря на оптимистичные прогнозы, представители польского бизнеса указывают на существенные препятствия, которые могут сдержать инвестиции. Наибольшее беспокойство вызывает вопрос безопасности платежей и предсказуемости правовой среды, особенно после конфликтных ситуаций с отдельными контрактами на местном уровне. Компании подчеркивают, что реализация проектов на сотни миллионов злотых невозможна без межправительственного соглашения между Польшей и Украиной.
Польские предприниматели призывают власти к более активной поддержке на международном уровне, поскольку конкуренты из других стран ЕС имеют более сильную помощь от своих правительств. Бизнес-сообщество обращается к политикам обеих стран с призывом прекратить конфронтацию, поскольку оно прямо вредит хозяйственным интересам. По мнению предпринимателей, для успешного восстановления необходима политическая стабильность, которая позволит перейти от деклараций к реальным масштабным работам.