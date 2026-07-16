Поляки хотят приоритета для своего бизнеса в послевоенном восстановлении Украины — результаты опроса Сегодня 08:31

В Польше сложился широкий общественный консенсус по вопросу участия бизнеса в восстановлении Украины. Более трех четвертей граждан Польши убеждены, что из-за масштабной поддержки Украины с начала полномасштабного вторжения польский бизнес должен получить первоочередное право на участие в послевоенных контрактах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys by IBRiS, проведенного для портала Wirtualna Polska, сообщает Коммерсант Украинский.

«По данным опроса, 76,4% поляков считают, что польские компании должны получить приоритет при заключении будущих контрактов. Такую позицию поддерживают избиратели как власти, так и оппозиции», — говорится в исследовании.

Социологи спросили респондентов, должны ли польские компании иметь первоочередное право на контракты в Украине, учитывая значительную помощь, которую Польша оказывала Киеву с начала полномасштабной войны.

Положительно ответили 76,4% опрошенных. Из них 46% полностью поддерживают такую ​​идею, еще 30,4% — скорее поддерживают.

Против выступили 11,2% респондентов: 8,2% ответили «скорее нет», а 3% - «однозначно нет». Еще 12,4% затруднились определиться.

Готовность польского бизнеса к крупным контрактам

Ранее об актуальном состоянии подготовки польского бизнеса к послевоенным проектам и существующих препятствиях сообщало польское деловое издание Interia Biznes. Несмотря на политическое охлаждение компании из Польши, особенно в сфере строительства, энергетики и логистики, бизнес видит в восстановлении Украины огромный финансовый потенциал.

По оценкам Всемирного банка, стоимость реконструкции страны может составить более 500 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. Польские фирмы имеют «ренту географии» и опыт работы, что позволяет им претендовать на роль ключевого хаба для восстановления.

Читайте также В Польше раскрыли объем военной помощи Украине с 2022 года

«Польские компании обладают естественными преимуществами, они являются надежными партнерами в модернизации Украины», — отмечают эксперты Польско-украинской хозяйственной палаты.

Некоторые крупные игроки, такие как Budimex или Polimex Mostostal, уже подписали соглашения о сотрудничестве и ведут переговоры по модернизации энергетического сектора. Предприниматели уверены, что лучшим механизмом для крупных инвестиций станет формат партнерства между государством и частными инвесторами. Они ожидают от правительства внедрения эффективных инструментов защиты капитала, поскольку риски остаются высокими.

Главные угрозы и требования к власти

Несмотря на оптимистичные прогнозы, представители польского бизнеса указывают на существенные препятствия, которые могут сдержать инвестиции. Наибольшее беспокойство вызывает вопрос безопасности платежей и предсказуемости правовой среды, особенно после конфликтных ситуаций с отдельными контрактами на местном уровне. Компании подчеркивают, что реализация проектов на сотни миллионов злотых невозможна без межправительственного соглашения между Польшей и Украиной.

Читайте также Украинцы стали одними из самых активных покупателей недвижимости в Польше

Польские предприниматели призывают власти к более активной поддержке на международном уровне, поскольку конкуренты из других стран ЕС имеют более сильную помощь от своих правительств. Бизнес-сообщество обращается к политикам обеих стран с призывом прекратить конфронтацию, поскольку оно прямо вредит хозяйственным интересам. По мнению предпринимателей, для успешного восстановления необходима политическая стабильность, которая позволит перейти от деклараций к реальным масштабным работам.

Комерсант український По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.