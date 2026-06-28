Украинцы стали одними из самых активных покупателей недвижимости в Польше Сегодня 18:17 — Недвижимость

Сколько украинцев в Польше купило жилье за ​​последний год, Фото: magnific

За последний год граждане Украины приобрели около 9,5 тысяч квартир, войдя в число самых активных иностранных покупателей в стране.

Об этом пишет inpoland.

Украинцы выбирают покупку квартиры вместо аренды

Число сделок по покупке недвижимости в Польше гражданами Украины растет.

Часть украинцев, переехавших в страну из-за полномасштабного вторжения рф, уже успели стабилизировать свою жизнь, найти работу и начали выбирать собственное жилье вместо аренды.

Среди ключевых мотивов — высокие цены на аренду в крупных городах, а также более предсказуемая экономическая целесообразность приобретения недвижимости.

Дополнительно влияют возможности ипотечного кредитования и ожидания дальнейшего роста стоимости квартир, что делает покупку привлекательной с инвестиционной точки зрения.

До этого Finance.ua отмечал , что квартиры для покупки в Украине остаются более доступными, чем в Польше. Медианная стоимость квартиры 30−40 м² в Украине в апреле 2026 года составила $39 тыс., в Польше — $124 тыс., то есть в три раза дороже.

Также мы писали , что Варшава вошла в рейтинг самых недоступных европейских городов для покупки жилья. Жителю столицы Польши со средним уровнем дохода необходимо накопить сумму, эквивалентную 9,2-летней зарплаты, чтобы приобрести новую квартиру площадью 70 квадратных метров.

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