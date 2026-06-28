0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы стали одними из самых активных покупателей недвижимости в Польше

Недвижимость
19
Сколько украинцев в Польше купило жилье за ​​последний год
Сколько украинцев в Польше купило жилье за ​​последний год, Фото: magnific
За последний год граждане Украины приобрели около 9,5 тысяч квартир, войдя в число самых активных иностранных покупателей в стране.
Об этом пишет inpoland.

Украинцы выбирают покупку квартиры вместо аренды

Число сделок по покупке недвижимости в Польше гражданами Украины растет.
Часть украинцев, переехавших в страну из-за полномасштабного вторжения рф, уже успели стабилизировать свою жизнь, найти работу и начали выбирать собственное жилье вместо аренды.
Среди ключевых мотивов — высокие цены на аренду в крупных городах, а также более предсказуемая экономическая целесообразность приобретения недвижимости.
Дополнительно влияют возможности ипотечного кредитования и ожидания дальнейшего роста стоимости квартир, что делает покупку привлекательной с инвестиционной точки зрения.
До этого Finance.ua отмечал, что квартиры для покупки в Украине остаются более доступными, чем в Польше. Медианная стоимость квартиры 30−40 м² в Украине в апреле 2026 года составила $39 тыс., в Польше — $124 тыс., то есть в три раза дороже.
Также мы писали, что Варшава вошла в рейтинг самых недоступных европейских городов для покупки жилья. Жителю столицы Польши со средним уровнем дохода необходимо накопить сумму, эквивалентную 9,2-летней зарплаты, чтобы приобрести новую квартиру площадью 70 квадратных метров.
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьПольша
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems