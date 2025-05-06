Полный разрыв энергосвязей с рф до конца 2027 года: Еврокомиссия подготовила «дорожную карту» — Finance.ua

Полный разрыв энергосвязей с рф до конца 2027 года: Еврокомиссия подготовила «дорожную карту» Сегодня 17:20 — Энергетика

Полный разрыв энергосвязей с рф до конца 2027 года: Еврокомиссия подготовила «дорожную карту»

Европейский Союз представит стратегию, как прекратить новые газовые контракты с россией и постепенно упразднить действующие соглашения, двигаясь к полному разрыву энергетических связей с кремлем до конца 2027 года.

Об этом сообщает Reuters.

Европейский Союз поставил перед собой цель — к 2027 году избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива. Этот курс был определен после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

В частности, сегодня Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, обнародует детальную «дорожную карту», которая предусматривает конкретные меры по достижению этой цели.

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Так, планируется запрет на новые соглашения по импорту российского газа и спотовых контрактов. Об этом сообщили осведомленные источники агентству Reuters.

Комиссия также изучает правовые механизмы, позволяющие европейским компаниям разорвать действующие газовые контракты с россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать «форс-мажор» в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.

Реализация этих инициатив не будет быстрой. Сначала Европейская комиссия должна вынести законодательные предложения, которые требуют одобрения Европейского парламента и поддержки большинства стран-членов ЕС в зависимости от вида предложенного правового инструмента.

Сейчас около 19% поставляемого в Европу газа поступает из россии через трубопровод «Турецкий поток» и поставки сжиженного природного газа (СПГ). Это значительно меньше 40%, которые россия обеспечивала до 2022 года.

Однако у европейских потребителей все еще есть действующие контракты с «Газпромом» на условиях «бери или плати», что обязывает их платить за большую часть объемов, даже если они отказываются от получения газа.

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По данным Rystad Energy, незаконтрактованные «спотовые» закупки составляли около 31% российского СПГ, приобретенного Европой в прошлом году.

В целях уменьшения зависимости от российского газа Европейская комиссия выразила готовность закупать больше американского СПГ. Это один из шагов, которые президент Дональд Трамп требует от Европы, чтобы снизить ее торговый профицит с Соединенными Штатами.

Европейская Комиссия обеспокоена ценами на энергоносители и заявила, что любые меры по ограничению российского импорта должны нанести больше вреда Москве, чем ЕС, с учетом влияния на цены на топливо. Санкции могли бы быстро остановить импорт российского газа, но для их внедрения необходимо единогласное одобрение всех стран ЕС. Словакия и Венгрия, которые до сих пор получают газ из россии, обещали блокировать такие санкции.

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США считают, что мирное соглашение с Украиной может открыть путь к возобновлению российских энергопоставок и ослаблению санкций. Сначала Комиссия планировала опубликовать дорожную карту в марте, но отложила это из-за неопределенности ситуации.

Напомним, европейские компании начали рассматривать возможность возобновления импорта газа из россии в связи с новыми геополитическими вызовами. В частности, французские компании Engie и TotalEnergies уже заявили о потенциальном возобновлении поставок газа из рф.

Діло По материалам:

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