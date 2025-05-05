Украинцев предупредили о возможных отключениях света — Finance.ua

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Украинцев предупредили о возможных отключениях света

Энергетика
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Украинцев предупредили о возможных отключениях света
Украинцев предупредили о возможных отключениях света
В Украине летом возможны отключения электроэнергии в вечерние часы из-за сезонных ремонтов на энергоблоках и нехватки мощностей.
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Эксперты призывают готовиться к локальным перебоям и советуют устанавливать солнечные панели или держать наготове генераторы.
Об отключении света в вечерние часы рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ, народный депутат Сергей Нагорняк в телеэфире. По его словам, летом в сети будет существенно меньше тока именно из-за технического обслуживания энергоблоков, в том числе атомных станций.
«Они не будут давать тот объем электрической энергии в сеть», — отмечает депутат. К тому же, по его словам, солнечная генерация не может полностью компенсировать этот дефицит, поскольку ее пик приходится на часы, когда нагрузка на систему самая низкая — в середине дня.
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А вот вечером, когда украинцы активно пользуются электроприборами, спрос растет, а генерация падает. Сергей Нагорняк предлагает три конкретных шага, которые могут помочь избежать худшего сценария:
  • увеличение предельной цены на электроэнергию в вечернее время для импортеров: это должно стимулировать поставщиков активнее закупать электричество за границей и продавать его в Украину именно в пиковые часы;
  • привлечение государственных компаний к импорту: депутат предлагает, чтобы «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» стали государственными трейдерами, которые могли бы покупать электричество за границей и обеспечивать им потребителей в критические моменты;
  • поддержка домохозяйств в установке солнечных панелей с аккумуляторами: такое решение позволит генерировать электроэнергию днем ​​и потреблять в вечернее время, уменьшая нагрузку на сеть.
«Пойдет ли правительство и регулятор на такие шаги — пока не известно. Но это может стать единственной альтернативой в условиях ограниченной генерации», — подытожил Нагорняк. Другой народный депутат Алексей Кучеренко из фракции «Батькивщина» рисует другую картину. Он призывает украинцев не расслабляться и не прятать далеко генераторы и аккумуляторы.
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«Мы в зоне турбулентности. У нас нет профицита мощности, и мы будем постоянно балансировать на грани дефицита», — отмечает парламентарий. По его мнению, даже без учета угроз со стороны россии, в украинской энергосистеме возможны сбои, и их количество будет только расти. А с приближением летнего зноя, когда кондиционеры и вентиляторы будут работать на полную мощность, потребление электроэнергии существенно возрастет.
«Могут быть локальные проблемы по территории Украины с определенными ограничениями», — прогнозирует Кучеренко. Речь идет не о полномасштабных блэкаутах, как зимой 2022−2023 годов, но о графиках отключений по регионам вполне может идти речь.
По материалам:
Обозреватель
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