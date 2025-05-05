Укрэнерго в мае проведет спецаукцион на закупку «быстрых» резервов — Finance.ua
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Укрэнерго в мае проведет спецаукцион на закупку «быстрых» резервов

Энергетика
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Укрэнерго в мае проведет спецаукцион на закупку «быстрых» резервов
Укрэнерго в мае проведет спецаукцион на закупку «быстрых» резервов
НЭК «Укрэнерго» на специальном аукционе по вспомогательным услугам 27 мая планирует закупить 550 МВт автоматического резерва восстановления частоты (аРВЧ).
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.
«По результатам спецаукциона Укрэнерго планирует законтрактовать услуги по предоставлению автоматического резерва восстановления частоты (аРВЧ) сроком на пять лет. Общая мощность услуг, которые планируется приобрести, составит 550 МВт. Победители аукциона должны начать предоставлять услугу с 1 декабря 2026 года», — говорится в сообщении.
Аукцион, который состоится 27 мая, станет четвертой закупкой вспомогательных услуг на 5 лет с отсрочкой начала предоставления услуги.
Как сообщалось, 24 декабря 2024 года НЭК «Укрэнерго» провела третий конкурентный спецаукцион по приобретению вспомогательных услуг сроком на 5 лет. На аукционе покупались услуги автоматического резерва восстановления частоты (аРВЧ).
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Вспомогательные услуги по автоматическому резерву восстановления частоты — это услуги по готовности генерирующего оборудования постоянно реагировать на изменение межгосударственных перетоков между энергосистемами Украины и соседних государств. Этот резерв предоставляется автоматически, а время полной активации не превышает 15 минут.
По материалам:
Finance.ua
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