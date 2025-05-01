В Украине анонсировали введение одного гигаватта новой генерации в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине анонсировали введение одного гигаватта новой генерации в 2025 году

Энергетика
15
В Украине анонсировали введение одного гигаватта новой генерации в 2025 году
В Украине анонсировали введение одного гигаватта новой генерации в 2025 году
В 2025 году в Украине планируют ввести около 1 ГВт новой генерации для восстановления энергетики после российских атак.
Об этом шла речь на заседании Антикризисного энергетического штаба под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По данным Министерства энергетики, с 30 декабря 2024 года ограничения электроэнергии для бытовых потребителей не применяются, для бизнеса — минимизировано.
Читайте также
«Также утверждены графики восстановления, и в 2025 году планируется введение около 1 ГВт новой генерации, 170 МВт уже работает», — говорится в сообщении Кабмина.
По данным Минэнерго, всего после атак врага восстановлено 1,5 ГВт мощности.
«Важно также сохранить ритмичную международную поддержку», — отметил Шмыгаль.
Читайте также
Напомним, по состоянию на 2024 год в результате ударов российских ракет и дронов было уничтожено около 9 ГВт мощностей украинской генерации.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина планирует построить до 1 ГВт новой генерации до конца 2024 года. Как сообщал в сентябре прошлого года бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, из анонсированного «гигавата Зеленского» в Украине было построено всего около 60 МВт.
В январе Шмыгаль заявил, что в 2025 году перед энергетиками стоит задача ввести в работу около 900 МВт мощностей объектов распределенной генерации.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems