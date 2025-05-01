В Украине анонсировали введение одного гигаватта новой генерации в 2025 году — Finance.ua

В Украине анонсировали введение одного гигаватта новой генерации в 2025 году Сегодня 19:15 — Энергетика

В Украине анонсировали введение одного гигаватта новой генерации в 2025 году

В 2025 году в Украине планируют ввести около 1 ГВт новой генерации для восстановления энергетики после российских атак.

Об этом шла речь на заседании Антикризисного энергетического штаба под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По данным Министерства энергетики, с 30 декабря 2024 года ограничения электроэнергии для бытовых потребителей не применяются, для бизнеса — минимизировано.

«Также утверждены графики восстановления, и в 2025 году планируется введение около 1 ГВт новой генерации, 170 МВт уже работает», — говорится в сообщении Кабмина.

По данным Минэнерго, всего после атак врага восстановлено 1,5 ГВт мощности.

«Важно также сохранить ритмичную международную поддержку», — отметил Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на 2024 год в результате ударов российских ракет и дронов было уничтожено около 9 ГВт мощностей украинской генерации.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина планирует построить до 1 ГВт новой генерации до конца 2024 года. Как сообщал в сентябре прошлого года бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, из анонсированного «гигавата Зеленского» в Украине было построено всего около 60 МВт.

В январе Шмыгаль заявил, что в 2025 году перед энергетиками стоит задача ввести в работу около 900 МВт мощностей объектов распределенной генерации.

Економічна Правда По материалам:

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