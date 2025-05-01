В Украине анонсировали введение одного гигаватта новой генерации в 2025 году — Finance.ua

В Украине анонсировали введение одного гигаватта новой генерации в 2025 году
В 2025 году в Украине планируют ввести около 1 ГВт новой генерации для восстановления энергетики после российских атак.
Об этом шла речь на заседании Антикризисного энергетического штаба под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По данным Министерства энергетики, с 30 декабря 2024 года ограничения электроэнергии для бытовых потребителей не применяются, для бизнеса — минимизировано.
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«Также утверждены графики восстановления, и в 2025 году планируется введение около 1 ГВт новой генерации, 170 МВт уже работает», — говорится в сообщении Кабмина.
По данным Минэнерго, всего после атак врага восстановлено 1,5 ГВт мощности.
«Важно также сохранить ритмичную международную поддержку», — отметил Шмыгаль.
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Напомним, по состоянию на 2024 год в результате ударов российских ракет и дронов было уничтожено около 9 ГВт мощностей украинской генерации.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина планирует построить до 1 ГВт новой генерации до конца 2024 года. Как сообщал в сентябре прошлого года бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, из анонсированного «гигавата Зеленского» в Украине было построено всего около 60 МВт.
В январе Шмыгаль заявил, что в 2025 году перед энергетиками стоит задача ввести в работу около 900 МВт мощностей объектов распределенной генерации.
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