Нефтяные гиганты готовятся к худшему году со времен пандемии коронавируса — Finance.ua

Нефтяные гиганты готовятся к худшему году со времен пандемии коронавируса Сегодня 18:30 — Энергетика

Нефтяные гиганты готовятся к худшему году со времен пандемии коронавируса

Крупнейшие нефтяные компании мира готовятся к худшему году со времен пандемии коронавируса, поскольку падение цен на нефть уменьшает прибыль.

Об этом пишет Financial Times

2025 год стал третьим подряд 12-месячным периодом падения доходов крупных нефтяных компаний.

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Скорректированная чистая прибыль пяти крупнейших западных нефтяных компаний — ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, Chevron и BP — снизилась примерно на 90 миллиардов долларов с 2022 по 2024 год.

Как пишет издание, давление на отрасль усилилось в последние недели, поскольку увеличение поставок со стороны ОПЕК и эскалация торговой напряженности во времена президента США Дональда Трампа подорвали настроения инвесторов.

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В этом месяце нефть марки Brent ненадолго упала ниже 60 долларов за баррель, а некоторые аналитики прогнозируют, что цены во второй половине 2025 года будут более чем на пятую часть ниже среднего показателя прошлого года в 81 доллар.

Во всей отрасли компании сокращают свои инвестиции в ответ на падение цен на нефть. «Сейчас мы ожидаем, что мировые расходы на разработку добычи и самой добычи упадут впервые с 2020 года», — заявил в недавнем отчете Фрейзер Маккей из энергетической консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Економічна Правда По материалам:

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