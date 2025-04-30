Нефтяные гиганты готовятся к худшему году со времен пандемии коронавируса — Finance.ua
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Нефтяные гиганты готовятся к худшему году со времен пандемии коронавируса

Энергетика
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Нефтяные гиганты готовятся к худшему году со времен пандемии коронавируса
Нефтяные гиганты готовятся к худшему году со времен пандемии коронавируса
Крупнейшие нефтяные компании мира готовятся к худшему году со времен пандемии коронавируса, поскольку падение цен на нефть уменьшает прибыль.
Об этом пишет Financial Times
2025 год стал третьим подряд 12-месячным периодом падения доходов крупных нефтяных компаний.
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Скорректированная чистая прибыль пяти крупнейших западных нефтяных компаний — ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, Chevron и BP — снизилась примерно на 90 миллиардов долларов с 2022 по 2024 год.
Как пишет издание, давление на отрасль усилилось в последние недели, поскольку увеличение поставок со стороны ОПЕК и эскалация торговой напряженности во времена президента США Дональда Трампа подорвали настроения инвесторов.
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В этом месяце нефть марки Brent ненадолго упала ниже 60 долларов за баррель, а некоторые аналитики прогнозируют, что цены во второй половине 2025 года будут более чем на пятую часть ниже среднего показателя прошлого года в 81 доллар.
Во всей отрасли компании сокращают свои инвестиции в ответ на падение цен на нефть. «Сейчас мы ожидаем, что мировые расходы на разработку добычи и самой добычи упадут впервые с 2020 года», — заявил в недавнем отчете Фрейзер Маккей из энергетической консалтинговой компании Wood Mackenzie.
По материалам:
Економічна Правда
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