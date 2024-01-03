Полиция Киева переплачивает за аренду штрафплощадок — НАПК заявляет о возможной коррупционной схеме Сегодня 15:13 — Криминал

Полиция Киева переплачивает за аренду штрафплощадок — НАПК заявляет о возможной коррупционной схеме, Фото: Уніан

В действиях должностных лиц Главного управления Национальной полиции в Киеве выявлены признаки растраты чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.

Речь идет о преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Его признаки в действиях должностных лиц НАПК выявило в результате мониторинга за исполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

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В ходе мониторинга установлено, в частности, что Главное управление Нацполиции в Киеве обустроило специальную площадку для временного задержания и хранения транспортных средств на земельном участке, арендованном у хозяйствующего общества.

Как выяснилось, упомянутое общество не владеет землей. Участок оно арендует у Киевского городского совета.

Вместо заключения договоров субаренды земли между обществом и управлением полиции были подписаны договоры о закупке услуг по аренде недвижимого имущества за государственные средства. Следствием таких действий явилось создание условий для завышения стоимости использования земельного участка.

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В НАПК подчеркнули, что, согласно закону, арендная плата по договору субаренды не может быть больше определенной в основном договоре аренды.

В то же время должностные лица перечислили хозяйствующему обществу за пользование частью земельного участка площадью 3,72 гектара бюджетные средства в размере, значительно превышающем арендную плату, установленную Киевским городским советом для общества за пользование участком общей площадью более 6 гектаров.

НАПК утвердило обоснованный вывод о выявлении признаков коррупционного правонарушения, по результатам рассмотрения которого Государственное бюро расследований начало досудебное расследование.

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Агентство обратилось в суд с иском о признании вышеуказанных договоров недействительными, учитывая, что заключены они в результате возможного коррупционного правонарушения, а также с учетом противоречия содержания этих договоров ряду положений специального законодательства.

Суд открыл производство по делу по иску НАПК. Первое судебное заседание назначено на 12.00 30 января.

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Укрінформ По материалам:

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