Полиция Киева переплачивает за аренду штрафплощадок — НАПК заявляет о возможной коррупционной схеме
В действиях должностных лиц Главного управления Национальной полиции в Киеве выявлены признаки растраты чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.
Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Речь идет о преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Его признаки в действиях должностных лиц НАПК выявило в результате мониторинга за исполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
В ходе мониторинга установлено, в частности, что Главное управление Нацполиции в Киеве обустроило специальную площадку для временного задержания и хранения транспортных средств на земельном участке, арендованном у хозяйствующего общества.
Как выяснилось, упомянутое общество не владеет землей. Участок оно арендует у Киевского городского совета.
Вместо заключения договоров субаренды земли между обществом и управлением полиции были подписаны договоры о закупке услуг по аренде недвижимого имущества за государственные средства. Следствием таких действий явилось создание условий для завышения стоимости использования земельного участка.
В НАПК подчеркнули, что, согласно закону, арендная плата по договору субаренды не может быть больше определенной в основном договоре аренды.
В то же время должностные лица перечислили хозяйствующему обществу за пользование частью земельного участка площадью 3,72 гектара бюджетные средства в размере, значительно превышающем арендную плату, установленную Киевским городским советом для общества за пользование участком общей площадью более 6 гектаров.
НАПК утвердило обоснованный вывод о выявлении признаков коррупционного правонарушения, по результатам рассмотрения которого Государственное бюро расследований начало досудебное расследование.
Агентство обратилось в суд с иском о признании вышеуказанных договоров недействительными, учитывая, что заключены они в результате возможного коррупционного правонарушения, а также с учетом противоречия содержания этих договоров ряду положений специального законодательства.
Суд открыл производство по делу по иску НАПК. Первое судебное заседание назначено на 12.00 30 января.
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