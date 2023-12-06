В Украине изменят правила размещения киосков и парковок — Finance.ua

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В Украине изменят правила размещения киосков и парковок

Казна и Политика
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В Украине изменят правила размещения киосков и парковок
В Украине изменят правила размещения киосков и парковок
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 10 308, который вводит новые механизмы получения права на размещение временных сооружений для предпринимательской деятельности (МАФов) на государственных и коммунальных землях и площадках для парковки транспортных средств.
Об этом сообщила глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления Елена Шуляк.
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«У местного бюджета будут средства на социальные и инфраструктурные проекты, у бизнеса — возможность работать честно и без сюрпризов. Ну, а жители громад получают качественные услуги», — подчеркнула она.
Соинициатор документа, народный депутат «Слуги Народа» Алексей Мовчан отметил, что сейчас временные сооружения, а в народе просто — МАФы, и парковки — самый распространенный вариант ведения бизнеса как в крупных городах, так и в маленьких населенных пунктах. В то же время это самая любимая тема для коррупционеров.
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«Сейчас, чтобы установить временное сооружение и иметь возможность вести бизнес, очень часто предприниматель должен платить взятки лицам, принимающим решение. Еще более сложная ситуация с парковочными площадками — механизм их организации вообще не урегулирован. Каждый орган местного самоуправления решает вопросы организации стоянок и парковок в громаде. В основном это неконкурентный процесс, который также имеет много коррупционных рисков», — рассказал он.

Что предлагает законопроект:

  • упрощение и урегулирование вопросов и процедур, связанных с размещением МАФов и площадок для платной парковки транспортных средств;
  • установление прозрачной, законодательно определенной процедуры размещения МАФов и парковок на государственных и коммунальных земельных участках через конкурентные онлайн-аукционы. По результатам электронных торгов лицо, предложившее самую высокую цену, получает право на размещение таких объектов. Это позволит сделать процессы конкурентными и лишит их коррупционных рисков;
  • внедрение прозрачных и конкурентных механизмов доступа хозяйствующих субъектов к получению права на размещение МАФов и площадок для парковки транспортных средств.
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Также законопроект предлагает внести изменения в Земельный кодекс Украины, чтобы сделать правила пользования государственной и коммунальной землей более понятными.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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