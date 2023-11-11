Парковка в аэропортах Польши: сколько стоит и что нужно о ней знать — Finance.ua

Парковка в аэропортах Польши: сколько стоит и что нужно о ней знать Сегодня 15:12 — Мир

Парковка в аэропортах Польши: сколько стоит и что нужно о ней знать

Когда вы отправляетесь в путешествие, одним из часто задаваемых вопросов является стоимость парковки в аэропортах. Польша — самое популярное направление для украинцев и других жителей европейских стран. Однако, прежде чем начать путешествие на собственном автомобиле, полезно знать, сколько вы потратите на парковку в аэропортах этой страны.

Стоит отметить, что наиболее посещаемые аэропорты в Польше расположены в таких городах как Варшава, Краков, Гданьск и Катовице.

Цены на парковку

Аэропорт Варшава-Шопена

Крупнейший международный аэропорт Польши расположен в столице страны, городе Варшава (район Окенче). К примеру, за 2021 год аэропорт принял 7,4 млн пассажиров, а годами ранее пассажиропоток превышал 10 млн человек.

Аэропорт предлагает широкий спектр услуг и удобств. Если вы вылетаете из аэропорта имени Ф. Шопена или пересаживаетесь на другой рейс, в вашем распоряжении есть удобства, в том числе парковка. Однако за стоянку своего автомобиля придется заплатить.

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Парковка доступна круглосуточно. Для ее заказа на сайте аэропорта Варшава-Шопена требуется соответствующее бронирование в разделе Парковка за 24 часа до прибытия в аэропорт.

На этой же странице можно посмотреть актуальные цены на услуги. Общая стоимость услуги, включая парковку автомобиля, начинается от 260 злотых (примерно 2200 гривен) за первые 24 часа. При этом через два дня придется отдать 290 злотых (около 2,5 тыс. грн).

3 дня — 370 злотых (примерно 3200 грн);

4 дня — 420 злотых (примерно 3600 грн);



5 дней — 500 злотых (около 4300 грн);



6 дня — 530 злотых (приблизительно 4600 грн);



7 дней — 580 злотых (около 5000 грн).



Аэропорт Катовице имени Корфанты

Международный аэропорт, расположенный в Пижовице, в 30 км к северу от центра города Катовице.

В аэропорту есть три пассажирских терминала A, B (отправление) и C (прибытие), а также грузовой терминал. Терминал, А обслуживает все не шенгенские рейсы, тогда как Терминал B — все шенгенские рейсы.

Следует отметить, что пассажиропоток в аэропорту Катовице с каждым годом растет. На 2017 год он составлял около 3,9 млн человек в год.

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Вблизи аэропорта традиционно расположена парковка, которая делится на три зоны: стоянка Р1 — без охраны, стоянка Р2 — без охраны и автостоянка Premium — с охраной.

Час стоянки на Р1 обойдется клиентам в 7 злотых (около 60 грн), тогда как парковка P2 и Premium будет стоить 10 злотых (87 грн).

Если вы захотите оставить свой автомобиль на дольше, например, от 8 до 24 часов, то на P1 придется заплатить 100 злотых (870 грн), а на Р2 — всего 60 злотых (520 грн). Премиум-парковка с охраной в сутки обойдется в 150 злотых (1300 грн). З

Аэропорт Краков-Балице

Аэропорт, носящий имя Иоанна Павла II, расположен в 11 км к западу от центра Кракова. Это второй аэропорт Польши после Варшавского аэропорта им. Шопена как по количеству принимаемых пассажиров, так и по количеству взлетов и посадок. К примеру, в 2019 году аэропорт принял более 8,4 миллиона пассажиров.

В аэропорту есть многоуровневый паркинг, а также две парковочные площадки с возможностью краткосрочной и долгосрочной парковки.

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На ближайших к терминалу парковках действует тариф 15 злотых в час (130 грн), на отдаленной — 11 злотых в час (95 грн). Цена на долгосрочную стоянку зависит от паркинга.

К тому же, в непосредственной близости от аэропорта расположены частные стоянки, которые предлагают клиентам оставить свои автомобили на неделю. За такие паркоместа придется заплатить от 100 до 145 злотых (870 — 1262 грн).

Аэропорт в Гданьске

Международный аэропорт, расположенный в Гданьске, недалеко от городских центров агломерации Труймясто. В 2019 году аэропорт в Гданьске обслужил 5 376 120 пассажиров.

В аэропорту есть два пассажирских терминала (T1 и T2). Новый терминал под названием Терминал Т2 — современное здание с характерными архитектурными элементами, примером которых является крыша, имитирующая морские волны.

В аэропорту Гданьска есть сразу несколько парковок. Некоторые из них рассчитаны на краткосрочные стоянки, где придется платить даже не по часам: от 10 минут до часа цена на парковке будет расти от 3 злотых (26 грн) до 18 злотых (156 грн).

Однако возле аэропорта можно оставить автомобиль и на дольше. На парковке P3 за 7 дней стоянки пассажирам придется заплатить 145 злотых (1262 грн.). При этом услуги Р4 немного дешевле — за неделю пребывания авто на стоянке клиенты платят 121 злотый (1053 грн).

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