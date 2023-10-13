Авиакомпания LOT запускает прямой рейс от границы с Украиной в Милан: стоимость билетов — Finance.ua

Авиакомпания LOT запускает прямой рейс от границы с Украиной в Милан: стоимость билетов Сегодня 13:21 — Личные финансы

Авиакомпания LOT запускает прямой рейс от границы с Украиной в Милан: стоимость билетов

Польская авиакомпания LOT вводит новый рейс из Жешува в Милан, расширяя воздушную связь между границей Украины и Италией. Узнайте подробнее, когда рейс начнет свою регулярную работу.

Из Польши в Милан: сколько стоят билеты

Первый рейс запланирован на 4 ноября, и полеты будут выполняться раз в неделю — в субботу. Стоимость билетов в один конец составит от 350 злотых (около 3000 гривен).

Самолет вылетает из аэропорта Жешув-Ясенка в 16:50 и прибывает в аэропорт Милан-Мальпенса в 19:05, общее время в воздухе составляет 2 часа 15 минут.

Обратный рейс из аэропорта Милан-Мальпенса вылетает в 19:45 и прибывает в Жешув в 21:45, общее время полета — 2 часа.

Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании LOT.

Как известно, международный аэропорт Жешув-Ясенка расположен в 10 километрах от центра г. Жешув. До аэропорта можно добраться автобусами № 51 и № 53, отправляющимися из центра города.

Стоимость одного билета составляет 6,20 злотых. С октября также будут прямые поезда из центра города в аэропорт за 3,70 злотых.

Международный аэропорт Милан-Мальпенса расположен примерно в 45 километрах от центра Милана. До аэропорта можно добраться прямыми поездами Malpensa Express (билет стоит 13 евро) или автобусами частных перевозчиков (билеты от 10 евро). Все рейсы отправляются с главного ж/д вокзала Milano Centrale.

Как удобнее добраться до аэропорта Жешув-Ясенка

Украинцам, отправляющимся в путешествие самолетом из Жешува, теперь стало гораздо удобнее доезжать в аэропорт. С октября была открыта новая железнодорожная линия.

Теперь дорога в аэропорт Жешув-Ясенко занимает около 15 минут. Например, добраться до аэропорта из Жешува со станции «Жешув Средместье» поездом можно за 13 мин. Со станции «Жешув Главный» — за 18 мин (12 км). Дорога от станции «Жешув Западный» занимает 15 мин.

Как пишет shoppingpl.com , компания PKP построила 5 километров нового пути, чтобы открыть новую железнодорожную линию в международный аэропорт. Маршрут между остановкой в ​​Жешуве «Зачерне» и аэропортом имеет две новые станции: «Głogów Małopolski Południowy» и «Jasionka Lotnisko» (аэропорт Ясенка).

На этом маршруте в аэропорт курсируют 12 пар поездов компании Polregio, и они отправляются примерно каждый час. Стоимость проезда со станции Rzeszów Glowny составляет 3,7 злотых (31 гривна).

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