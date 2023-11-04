Сколько стоит арендовать квартиру в крупных городах Польши (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоит арендовать квартиру в крупных городах Польши (инфографика) Сегодня 16:12 — Недвижимость

Сколько стоит арендовать квартиру в крупных городах Польши (инфографика)

В сентябре в Польше существенно изменились цены на аренду жилья. В первую очередь потому, что там чаще арендовали жилье студенты в начале учебного года. Позже ситуация с ценами несколько стабилизировалась.

Bankier.pl рассказывает, какая ситуация с ценами на аренду жилья в крупных городах Польши и по какой цене можно арендовать квартиру.

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«Осенью мы наблюдали коррекцию цен на рынке аренды, а в некоторых городах — существенное замедление роста стоимости аренды, свидетельствуют данные Otodom Analytics», — говорится в публикации.

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«Это однозначно другая ситуация, чем в сентябре 2022 года. Тогда средние цены на аренду постоянно росли, и подорожание не останавливалось. Это единственная хорошая новость для ищущих квартиру в аренду, ведь арендные ставки в большинстве проанализированных городов и районов выше, чем в прошлом году», — отмечают на сайте.

Самые популярные квартиры на рынке — студии площадью до 40 квадратов и большие квартиры в пределах 40−59 кв. метров.

«В случае квартир-студий варшавский рынок все еще пытается избежать превышения уровня 3 000 злотых в месяц. Также сентябрь принес значительное снижение (-4,6%) стоимости жилья в аренду в Гданьске. Там средняя сумма, судя по местным объявлениям, снова упала ниже 2600 злотых/месяц», — говорится в сообщении.

Средняя стоимость аренды в Лодзи также снизилась — более чем на 3%. Там цены снижались три месяца подряд.

Во Вроцлаве, несмотря на последние повышения ставок, в сентябре средняя цена оказалась почти на 2% ниже. Мы также наблюдали ежегодное снижение цен в Щецине.

«На другом полюсе оказались Люблин, Краков и Катовице, где средние ожидания арендаторов квартир-студий были, по крайней мере, на 7% выше, чем за аналогичный месяц 2022 года», — пишут в статье.

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Цены на большие по площади квартиры также изменились.

«В случае с квартирами площадью от 40 до 59 квадратных метров сложно найти город, где средняя цена предложения в сентябре 2023 года была ниже, чем год назад. Такая ситуация наблюдалась только во Вроцлаве (-0,7%). Средняя сумма, которую предлагают в объявлениях в столице Нижней Силезии, до сих пор превышает 3 000 злотых/месяц», — пишут аналитики.

Там для сравнения приводят цены в начале 2022 года, до начала вторжения рф в Украину и наплыва беженцев в Польшу. Тогда средняя цена на квартиры такого размера составляла примерно 2 300 злотых в месяц: более чем на 700 злотых дешевле.

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В сентябре после существенного повышения цены на жилье с большой площадью немного снизились в Варшаве, Познани и Гдыне. Также в восьми из одиннадцати регионов Польши, проанализированных авторами, подешевела аренда больших квартир площадью от 60 до 89 метров.

«Сентябрь — месяц, когда студенты чаще всего подписывают договоры аренды. В 2022 году квартиры арендовал каждый третий польский студент. Вторым месяцем с наибольшим процентом заключенных договоров аренды (25%) является октябрь. Как будут выглядеть средние цены предложения дальше, узнаем через месяц», — отмечают аналитики.

Отметим, что с 2010 года цены на жилье в странах Европы выросли в среднем на 70%, свидетельствуют данные Евростата. За это время существенного подорожания жилья не было только в Италии, Греции и Кипре.

uamedia По материалам:

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