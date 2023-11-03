Украинская авиакомпания расширила географию полетов из Польши — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинская авиакомпания расширила географию полетов из Польши

Мир
120
Украинская авиакомпания расширила географию полетов из Польши
Украинская авиакомпания расширила географию полетов из Польши
Украинская авиакомпания Skyline Express Airlines, которая до марта 2023 года называлась Azur Air Ukraine, начала выполнять рейсы из аэропорта Варшава-Радом. Это уже пятый польский аэропорт, где работает перевозчик.
Авиакомпания также выполняет рейсы из варшавского аэропорта им. Шопена, Катовице, Познани и Жешува, сообщает РБК-Украина со ссылкой на cfts.org.ua.
Украинский авиаперевозчик 30 октября выполнил первый рейс из аэропорта Радом, расположенного в 90 км от Варшавы, до курорта Шарм-эль-Шейх в Египте, сообщил руководитель управления безопасности Skyline Express Airlines Василий Гузь.
Читайте также
Теперь авиаперевозчик осуществляет рейсы из двух варшавских аэропортов — им. Шопена и Радом, а также из Катовице, Познани, Жешува.
Как пишет РБК, до марта 2023 года авиакомпания называлась Azur Air Ukraine. Позже весной украинская авиакомпания приступила к работе в Польше, выполняя рейсы на Boeing 757−300. Этот авиалайнер принадлежит турецкой авиакомпании Mavi Gök Aviation, материнской компанией которой является Anex Tourism Group.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.