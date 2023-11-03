Украинская авиакомпания расширила географию полетов из Польши — Finance.ua

Украинская авиакомпания расширила географию полетов из Польши Сегодня 10:13 — Мир

Украинская авиакомпания расширила географию полетов из Польши

Украинская авиакомпания Skyline Express Airlines, которая до марта 2023 года называлась Azur Air Ukraine, начала выполнять рейсы из аэропорта Варшава-Радом. Это уже пятый польский аэропорт, где работает перевозчик.

Авиакомпания также выполняет рейсы из варшавского аэропорта им. Шопена, Катовице, Познани и Жешува, сообщает РБК-Украина со ссылкой на cfts.org.ua.

Украинский авиаперевозчик 30 октября выполнил первый рейс из аэропорта Радом, расположенного в 90 км от Варшавы, до курорта Шарм-эль-Шейх в Египте, сообщил руководитель управления безопасности Skyline Express Airlines Василий Гузь.

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Теперь авиаперевозчик осуществляет рейсы из двух варшавских аэропортов — им. Шопена и Радом, а также из Катовице, Познани, Жешува.

Как пишет РБК, до марта 2023 года авиакомпания называлась Azur Air Ukraine. Позже весной украинская авиакомпания приступила к работе в Польше, выполняя рейсы на Boeing 757−300. Этот авиалайнер принадлежит турецкой авиакомпании Mavi Gök Aviation, материнской компанией которой является Anex Tourism Group.

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