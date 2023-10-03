Украинский SkyUp получил разрешения на полеты в Канаде — Finance.ua

Украинский SkyUp получил разрешения на полеты в Канаде Сегодня 10:13 — Фондовый рынок

Украинский SkyUp получил разрешения на полеты в Канаде

Авиакомпания SkyUp Airlines получила сертификат, благодаря которому украинский перевозчик может выполнять чартерные рейсы, а также предоставлять ACMI-услуги в воздушном пространстве Канады.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сертификат FAOC позволяет предоставлять ACMI-услуги (мокрый лизинг) и выполнять чартерные рейсы из других стран в Канаду.

«Мы благодарны за доверие и ценим поддержку, которую предоставила нам Transport Canada во время процесса утверждения. Рады иметь возможность работать на этом важном для нас рынке и предложить канадским авиакомпаниям и партнерам свой опыт и мощности для удовлетворения нарастающего спроса на путешествия», — заявил генеральный директор SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.

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SkyUp получила разрешения на выполнение полетов по международным маршрутам в Канаду для девяти своих самолетов: семи бортов Boeing 737−800: UR-SQQ, UR-SQG, UR-SQP, UR-SQC, UR-SQF, UR-SQB, UR -SQO и двух Boeing 737−700 — UR-SQE и UR-SQD.

Сообщается, что в рамках сертификации перевозчик также получил charter permit (разрешение на выполнение нерегулярных рейсов) и CBSA carrier code (код перевозчика от Агентства пограничных служб Канады).

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